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İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi görevinden istifa etti. Öte yandan bugün de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz partisinden istifa etmişti.

İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı olduğunu belirtti. Büyük Türk milletine hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığı bu yolda, 16.12.2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğini ve il başkanlığını o günden bugüne şerefle yürüttüğünü aktaran Ünverdi, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestisi sağlamak için istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

'ŞÜKRANLARIMI SUNARIM'

Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu görevi bana layık gören başta genel başkanım Sayın Meral Akşener'e, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Sayın Koray Aydın'a ve İYİ Parti'yi yükseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakar, cefakar ve yiğit yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Bu süreçte benden yana herkese hakkımı helal ediyor ve kıymetli yol arkadaşlarımdan helallik diliyorum. İYİ Parti için bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğim. Bundan sonraki yaşamımı aktif siyasetten azade sürdürmek tek dileğimdir. Cenab-ı Allah büyük Türk milletini korusun ve yüceltsin, Türk'ün devletine zeval vermesin."

Ünverdi ile İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da istifa etti.

hayati

HAYATİ ARKAZ İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan bugün de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz partisinden istifa etmişti. Arkaz Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle gündeme gelmişti. Bahçeli Arkaz için “En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.” ifadesini kulllanmıştı.

Arkaz’ın istifasıyla İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41’e düştü.

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İYİ parti istifa Afşin Ünverdi İYİ Parti Tokat

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bize ham değiş olgun adam lazım iyiki gitmiş
arkaz sen sanırım neyse sen anladın sonraadan şey değiştiren tiplere ne denirse
ne büyük deprem
sizden de cacık olmaz demek böyle adileri neden vekil yaptınız mhp bunlara yüz vermemiş gelip size yalakalık yaparak vekil olmuş böyle döneklerle satılıklarla bu ülke daha çooook batar
yaprak dökülmekle ağaca birşey olmaz
MERAL TEYZE DALTON ANA YA BAHÇELİ AMCA DA POT POKERE BENZİYOOOO.
NORMALDİR SATILIKLAR İSTİFA EDECEKTİRLER.ÇÜNKÜ DAVA ADAMI DENDİĞİNDE İŞİN SONUNA KADAR GİDER.EĞER SONUNA KADAR GİTMİYORSA O KİŞİNİN DAVASI VE AMACI YOKTUR.
İyi partide istifalar bitmiyor çıt yok. CHP de kumpaslar yalanlar diz boyu çıt yok. AKP de çaycı işi bıraksa AKP de deprem diye haber veriyorsunuz.
ELEDİYE SEÇİMLERİNE KADAR İDARE EDİN TEMİZLENİYOR PARTİ.
safraların atılması lazımdı..teker teker gidiyorlar..başka türlü taşlar yerine oturmazdı zaten..her işte..her gidişte hayır vardır inşallah..
hiihihihi hohohoho
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