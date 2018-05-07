İzmir'de korkunç görüntü! Kullandığı madde zombiye çevirdi

Alsancak Semti Kahramanlar Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçti. Ayakta durmakta zorlanan 25- 30 yaşlarındaki kişi, park halindeki araca tutunarak, ayakta kalmaya çalıştı. Uyuşturucunun etkisiyle yere yığılan kişiye çevredekiler müdahale etmek istedi. Bir kişi, "Ne içiyorsunuz, bu hale gelmek için kardeşim?" diyerek, uyuşturucunun etkisindeki kişiyi ayıltmaya çalışsa da sonuç alamadı.
Mahalle sakinlerinin ayağa kaldırdığı kişi, yürümeye çalışarak, oradan uzaklaşmak istedi; ancak adamın içler acısı hali, son zamanlarda içtikleri sentetik uyuşturucunun etkisiyle zombiye dönenleri hatırlattı. Bir süre sonra kendisini toparlayan kimliği belirsiz kişi, yalpalayarak, sokaktan uzaklaştı.
DHA
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