İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğünde, Mali Müşavir Volkan Şahin (31) ile bir firmada yönetici olan Kevser Dinç (31) dünya evine girdi. Nikahı Güzelbahçe İlçe Müftüsü Alaattin Tosun kıydı. İzmir'de ilk kez müftünün kıydığı nikahta Müftü Alaattin Tosun, çifte mutluluklar diledi. Nikahın ardından İlçe Müftüsü Tosun, evlilik cüzdanını da hem gelin hem de damada takdim etti.

'ALLAH ADINA SÖZ VEREREK...'

Güzelbahçe İlçe Müftüsü Alaattin Tosun, "İnsan yalnız başına tek yaşayamaz. Allahü Teala, Hazreti Adem babamızı yaratmış, kendisi de bu dünya sahnesinde yalnız kalamayacağı için Hazreti Adem'den eşini yaratmıştır. Niçin düşündünüz mü Hazreti Adem babamız ile eşini yarattı? Çünkü bir ömür boyu mutlu olsunlar, beraber yaşasınlar diye, kadın ve erkeği aynı nesneden yarattı. Bu kardeşlerimiz bugün şahitlerimizin huzurunda, Allah adına söz vererek, yasalar önünde söz vererek karı koca oldular. Bundan böyle birbirlerine saygı duysunlar, birbirlerini çok sevsinler. Çünkü birbirlerine söz verdiler" dedi.