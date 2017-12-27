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İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 23:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından İzmir'de ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı.

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğünde, Mali Müşavir Volkan Şahin (31) ile bir firmada yönetici olan Kevser Dinç (31) dünya evine girdi. Nikahı Güzelbahçe İlçe Müftüsü Alaattin Tosun kıydı. İzmir'de ilk kez müftünün kıydığı nikahta Müftü Alaattin Tosun, çifte mutluluklar diledi. Nikahın ardından İlçe Müftüsü Tosun, evlilik cüzdanını da hem gelin hem de damada takdim etti.

'ALLAH ADINA SÖZ VEREREK...'

Güzelbahçe İlçe Müftüsü Alaattin Tosun, "İnsan yalnız başına tek yaşayamaz. Allahü Teala, Hazreti Adem babamızı yaratmış, kendisi de bu dünya sahnesinde yalnız kalamayacağı için Hazreti Adem'den eşini yaratmıştır. Niçin düşündünüz mü Hazreti Adem babamız ile eşini yarattı? Çünkü bir ömür boyu mutlu olsunlar, beraber yaşasınlar diye, kadın ve erkeği aynı nesneden yarattı. Bu kardeşlerimiz bugün şahitlerimizin huzurunda, Allah adına söz vererek, yasalar önünde söz vererek karı koca oldular. Bundan böyle birbirlerine saygı duysunlar, birbirlerini çok sevsinler. Çünkü birbirlerine söz verdiler" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANINA DA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Damat Volkan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanı da çok teşekkür ederiz. Bu konuda öyle bir hakkımız vasıl oldu ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu hakkımı kullanmak istedim. Sayın Valimize sayın müftümüze teşekkür ediyorum, gerekli kanuni işlemleri yaptılar bizi de kırmadılar. Vatandaş olarak hakkımızı aldık, çok mutluyuz. Bir de işlemlere başladığımızda İzmir'de ilk olduğunu öğrendik çok mutlu olduk" diye konuştu.

Gelin Kevser Dinç de nikahının bir müftü tarafından kıyılmasının en çok istediği şey olduğunu ve isteğinin gerçekleştiğini söyledi. Nikah töreninden sonra, evli çift birlikte dans etti.

Bir müftü ilk kez resmi nikah kıydı!
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