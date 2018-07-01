Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da törenlerle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Öğleden sonraki kutlamalar Yat Limanı'nda yapıldı. Burada düzenlenen törene ise Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, DTO Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı TCG Barbaros Firkateyni Komutan ve askerleri, denizciler ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından yarışmalar yapıldı. Yüzme yarışını Furkan Yazgan kazanırken, yaklaşık 8 metre derinliğe atılan çıpayı yarışmacılar bulamayınca deniz polisinden balık adam Ali Gölgeli çıpayı çıkardı. Yüzme birincisi ve deniz polisi Ali Gölgeli'ye ödül olarak çeyrek altın verildi.
Daha sonra düzenlenen yağlı kazıkta bayrak alma yarışmasını, 16 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan balıkçı Murat Dalgakıran kazandı. Dalgakıran da çeyrek altınla ödüllendirildi.
Törenler flyboard şampiyonu Kahraman Aktaş'ın gösterisiyle devam etti.
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