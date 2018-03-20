Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International canlı yayınında TSK ve ÖSO'nun Afrin'in merkezini tamamen kontrolü almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CNN muhabirinin bölgedeki Kürtlerin "etnik temizlik endişeleri" olduğuna dair iddiaları sorması üzerine Kalın, "Etnik temizlik mi? Kim etnik temizlik yapıyormuş? Bu çok çirkin bir iddia." eleştirisinde bulundu ve şunları kaydetti:
BATI MEDYASI BUNLARI GÖRMÜYOR
"ÖSO içinde savaşan Kürtler var. Afrin şehrine giren savaşlar arasında çok sayıda Kürt var. İşte problem tam da burada. Ne yazık ki Batı medyasındaki bazı yorumcular PKK mensubu olmayan Kürtleri Kürt olarak görmüyorlar.
PYD/YPG'den sanki Kürtlerin tek ve yegane temsilcisiymiş gibi bahsediyorlar. Bu doğru değil. PKK'nın Marksist ideolojisini paylaşmayan binlerce hatta yüzbinlerce Kürt var. Burada modern tarihin bir ironisiyle karşı karşıyayız. ABD, Suriye'de ne yazık ki kendine Marksist-Leninist bir örgütü müttefik olarak seçti. Biz geçmişte hem Obama yönetimine hem de şimdiki Amerikan yönetimine DEAŞ'a karşı savaşın aralarında PKK'lı olmayan Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve başka Suriyelilerin olduğu başka güçlerce yürütülmesi gerektiğine dair öneriler yaptık."
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