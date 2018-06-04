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Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyonda kritik noktalar terör örgütünden temizlenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olası Kandil operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Soylu, "Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Milletimiz 'Kandil ne olacak' diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli. Bu bir operasyon meselesi değil, bu bir zamanlama meselesidir.Kandil, Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. " dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi şimdi öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Kayyum atanan belediyeler ile ilgili olarak Soylu, "650 milyon lira kamu borcu ödendi, esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi." dedi.

Soylu, kayyum atanan belediyelerde bir buçuk yılda 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

İNCE'NİN SÖZLERİ

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK'ya. 'Sen hiç merak etme Afrin'i aldı, bunun intikamını 24 Haziran'dan sonra ben alacağım' diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme."

SANDIKLARIN TAŞINMASI

Soylu, güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi ile ilgili de "Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız." dedi.

'METRUK BİNALARI YIKIN' DEDİM

"Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP'li belediyelere de söyledim, hepsine... 'Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi' diyin dedim." ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu yana 60 bin metruk bina tespit ettik, 20 binini yıktık, 2 bininin işlemi devam ediyor." şeklinde konuştu.

Soylu, 3 Haziran 2018 itibarıyla uyuşturucudan tutuklu sayısının 9 bin 484 kişi olduğu bilgisini verdi.

GÜVENLİK KORUCULARINA MÜJDE

"Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız." diyen Bakan Soylu, 5 bin güvenlik korucusunun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacağını söyledi.

Soylu, "Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak" ifadelerini kullandı.

16 BİN 500 POLİS ALINACAK

"Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alınacağını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız."

KANDİL'E OPERASYON SİNYALİ

"Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi." diyen Soylu, "Milletimiz 'Kandil ne olacak' diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli."

Soylu, Kandil'e yönelik operasyon ile ilgili, bunun bir operasyon meselesi değil, bir zamanlama meselesi olduğunu belirtti.

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Kandil Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
siz kazanmak icin barzaniyi tekrar dost sayar bahceliyi iceri atar demirtaşı barış elçisi ilan edersiniz !!
seçim öncesi böyle bir açıklama yani tam zamanı değil mi süleymancığım yatacak yeriniz yok vallaha
seçim zamanı mı?
galiba seçime girdik tamam
SALLIYOR
adamsın adam
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