Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Olay Sivas merkeze bağlı Başıbüyük köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda dolaşan çiftçi ağaçların arasında bir ayı fark etti. Bu sırada çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bir an ayıdan korkan Kangal köpeği sahibine zarar vereceği düşüncesiyle ayının üzerine giden Kangal köpeği kendinden büyük olan ayıyı korkutarak kaçırdı.

Sadakati ve koruyucu iç güdüsüyle bilinen kangal köpeğinin ayıyla mücadelesi sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.

İHA

