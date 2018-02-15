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Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde, kripto para üretiminde kullanılan cihaz ele geçirildi

Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde kripto para üretiminde kullanılan cihaz bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınır kapısından geçerek yurda gelen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen, kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

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Olayla ilgili sürücü S.G. hakkında soruşturma başlatılırken, makineye el konuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin gümrük Kaçakçılık sınır

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kripto para yapımı mı? :))) güldürmeyin adamı. bi öğrenin önce kripto para haberleri yaparken neyin ne olduğunu. kripto para yapan makine mi varmış piyasada :))
bulut madenciliği diye yaz oku öğrenirsin...
kara cahil deyince kızıyosunuz önce oku araştır
@ersinsami madencilik dediğiniz şey kripto para yapımı değildir kripto paralarda ki blockhain zinciri için gereken gücü sağlayan makinelere verilen ödüldür. Yani madencilik yaparken para üretmiyorsunuz paranın transferi için gereken işlemleri bilgisayar veya bunun gibi kazım cihazları yapıyor. karşılığında da size ödül olarak kripto para veriliyor bilmeden konuşmayalım lütfen @mida_2017 doğru olanı yazmış
yasak değilki bir çeşit bilgisayar bu laptop getirirken el koyuluyormu çok ilginç 1 tane olunca kişisel kullanım hakkından sayılması lazım, halbuki bu işi teşvik etseler btc üretsek dışarı satsak ülkeye döviz girişinede katkısı olur
tamamen yasak cihazın fiyatı yaklaşık 33000 usd yani gümrüğe tabi ... Dip Not: 5 yılda sadece 2 adet elektronik eşya soka bilirsiniz (Televizyon hariç)
yapacağınız habere.......
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