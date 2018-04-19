Karabük'te trafik kazası: 17 yaralı

Karabük'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden M.F.G. yönetimindeki 78 BN 140 kamyonet ile aynı istikamete giden M.A (42) yönetimindeki tomruk yüklü 74 DF 933 plakalı tır, Karabük-Kastamonu Karayolu Toprakcuma mevkisinde çarpıştı.
Kazada kamyonetin kasasında bulunan 17 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma ve Safranbolu İtfaiyesi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi.
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