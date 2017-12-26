Karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri tespit edildi.
Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
AA
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