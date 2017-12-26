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Karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 19:40 | Son Güncelleme 6 saat önce

TSK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

AA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ellerinize Çabalarınıza sağlık TÜRK Milletinin Duaları Sizlerle ALLAHIM Sizleri Korusun İNŞALLAH ALLAHIN Aslanları
Allah yar ve yardımcınız olsun,her daim dikkatli olun Aslanlarımız,,,düşman soysuz kanı bozuklar pusudadır,bunu aklınızdan çıkarmayın çok dikkatli olun hareket edeni vurun,,,tereddüt bile etmeyin acımayın asla vurun vatan hainlerini,,,
inşallah artarak devam eder böyle güzel haberler 62 millet 18 farklı din bir arada zevki sefa içinde yaşarken 2 müslüman aynı coğrafya evlatlarının dirliğini bozmaya çalışan buna alet olanlar helak olur
LANET OLSUN TERÖRE VE DESTEK VERENLERE
Vatanına Göz dikeni Ez Oğul
AVRUPA HUN İMPARATORU ATİLLA (MACAR TÜRK ATALARIMIZ ARASINDA )TÜRKTÜR GÖKYÜZÜNE BAKARAK ALLAHIM BANA ŞANS VER DEDİ YERYÜZÜNDE ADALET KILICIN OLAYIM DEDİ ROMAYI İKİYE BÖLDÜ BENSE PENCEREDEN BAKIYORUM O KADAR OKUDUM Kİ TARİH YARADANA YALVARIYORUM TİMUR GİBİ OLALIM DÜNYA HAKİMİYETİNİ BİZE TEKRAR VER ÖNÜMÜZE ÇIKANI EZELİM GEÇELİM DÜNYA TÜRKLERE AİTTİR AVRUPA , ABD HAÇLILAR ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKMELİ YALVARMALILAR KÖPEK GİBİ ÖLMEMEK İÇİN BEN İNANIYORUM DÜNYA TÜRKLERE AİT BİZ YÖNETTTİK YİNE YÖNETİRİZ GÜCÜMÜZ İNANCIMIZ VAR ÖZ GÜVENİ GÜÇLÜ GENÇLER SÖZÜMÜZÜ DİNLEYİN IŞIĞA ÇIKARTACAK AZİM KARARIN VAR
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