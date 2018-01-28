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Kardak'ta gerilim! Yunanistan Savunma Bakanı yaklaştırılmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 12:34 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak’a yaklaştırılmadı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti. Konu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de açıklama geldi.

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak’a yaklaştırılmadı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti

ÖNLEMLER ARTTIRILMIŞTI

Yunanistan ile Türkiye’yi Ege denizinde savaşın eşiğine getiren Kardak krizinin 22’inci yıldönümünde Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında alarm seviyesine geçildi. Afrin operasyonundaki yoğunluğu fırsat bilerek Kardak’a çıkmayı deneyebilecek Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un olası provakasyonuna karşı önlemler artırılmıştı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

BAŞBAKAN KARDAK UYARISINDA BULUNMUŞTU

Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan'a uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin." demişti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili açıklama yaptı. Soylu, 'Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir.' dedi.

KARDAK KRİZİ NASIL ÇIKMIŞTI?

Kardak krizi, 25 Aralık 1995 gecesi Figen Akat adlı Türk yük gemisinin karaya oturmasıyla başlamıştı. Yunanistan’ın geminin oturduğu kayalığın kendisine ait olduğunu söylemesi ve Yunan Sahil Güvenlik askerlerinin gemiye bayraklarını dikmesiyle Türkiye tepki göstermişti. 26 Ocak 1996’da Kalimnos Belediye Başkanı ve papazı, Kardak kayalıklarına giderek Yunan bayrağını asınca kriz en üst seviyeye çıkmıştı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, askeri operasyon emri verince Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en gözde birliği SAT’lar İstanbul’dan harekete geçmişti. Üsteğmen Ali Türkşen ve Üsteğmen Ercan Kireçtepe komutasındaki astsubaylar Hakan Çalışkan, Salih Çörekçioğlu, Cavit Özmen, Abdullah Arslan, Sadettin Doğan, Levin Keten, Lütfü Tokuşoğlu, İbrahim Balçın, Hasan Arap ve Tanel Erenay Kardak kayalıklarına çıkarak Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağını dalgalandırmıştı. HS Hydra savaş gemisinden havalanan helikopterin düşmesi üzerine üç Yunan askerinin hayatını kaybetmesi, iki ülke arasındaki gerilimi 22 yıldır devam ettiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kardak

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
tabii adamlar 18 adayı işgal.edip Türk hükümetinin ses çıkarmadığını görünce cesarete geldi. az daha cesaret bulanlar.bu kâfir Yunan İzmir e bile gelir.
deden verdi o adaları cahil.
Euro 5 tl yunanlılar izmirde bedava tatil yapıyor paraları olduğu sürece burda gezebilirler toprak türkten alınmaz o zor sen gidip korsana adayı burdan konuşmak kolay geliyor
@akdeniz4851 senin deden vermiştir mal
@akdeniz4851 ne o len tırstın mı
kaybol şurdan fırsatçılar birde sizle ugraşmayalım dallama siktir git her boku yedinizde gardakmı kaldı. önce memuruyun emeklinin maaşını verin sonra gardakı konuşalım şimdi kaybol.
bir tansı olamadın reis adaları geri alana kadarda fikrim değişmeyecek
helal olsun kolluk kuvvetlerıne bızım sınsı dusmanımız yunandır.. bu kargasada bunlarıda dokelim ege denızıne gıtsın
Yunanistan'ın bağımsızlığından başlasaydınız olayı anlatmaya .
Lozan bir hezimettir , asla bir zafer değil !!!!!!!!Savaşarak sahada kazanddıklarımızı , bay İsmet İnönü , masa da vermiştir
onlar zannediyorlar ki TÜRKİYE pkk/pyd/daeş ile mücadele ederken içerde fetö ile mücadele ederken adaları denizleri unutur MaşaAllah ordumuza MaşaAllah milletimize 7 değil 77 cephede savaşırız Allahın izniyle
HADİ PİS YUNANIN İŞGAL ETTİĞİ EGE ADALARIMIZI DA GERİ ALIN.
Bu yunan çok kaşınıyor kaşıma vakti geldi 1 gecelik işleri var
Yav şu Yunan'a da haddini bildirin de chpkklıların, yurtta sulh meralin ekmeğini elinden alın
yunanistan'da adam oldu ya...modaya uyalım.ulan yunanistan SEN KİMSİN...!
O yaklastırmayan askerlerin ve türk milletinin Allahına kurbannn...
batırsaydınız ya gemisini alt tarafı savaş çıkar diger adalarıda alırdık
OĞLUMMMMM KAŞINMAYIN LOOOOO BİR ÇEPHEDE ORADAN AÇTIRMAYIN
Yunanistan şansını fazla zorluyo yarın bir gün ülkelerinden bile olacaklar
Suriye illerimizi alalım sıra size geliyor
bence daha uyarılma yapılmamalı bırdahakı ıhlalde vurulmalıdır
helal olsun Türk askerine
Kafamız Afrinle meşgul diye sizi unuttuğumuzu sanmayın !!! Sıra size de gelecek
vatan bugünlükte kurtarıldı :) geri dönün.fazla tiyatro bıktırıyor
18 ada yetmemiş şimdide kardak kayalığını istiyorlar nasıl olsa 18 ada için kimse sesini çıkarmıyor adamlar da haklı yani.
yunanda olan birsürü adamız var bence onların peşine düşün kardak gibi kayadan ibaret beş para etmez bir çıkıntı için değmez bu kadar yıpranmak..
kuzu kuzu adaları yunanlara teslim ettiler. savunmuş olmak içğn lozan a dil uzattılar. tepkiler çoğalınca şimdi savunmaya geçtiler.
Ne diyon ya ne diyon,ne yapmaya öalışıyon sen yunan,,,senin canın da mı opresyon istiyor otur oturduğun yerde,,,açlıktan ölüceksiniz yakında,zaten iki bombalık halin var kime güveniyon dağılmış avrupa birliğine mi,,,sana da sıra gelecek merak etme orayı da katacağız Türkiye ye kendin istiyeceksin zaten bunların olmasını,,,ne zaman Türkiye etrafında terörle mücadele etse bir operasyon yapsa sen ordan balıklama atlıyon,fırsatçılar,,,tarih tede fırsatçıydınız,,,sana da operasyon yaparız çok istiyorsan,,çıpra lar büyüsün geleceğiz geleceğiz
EGEDE İSGAL EDILEN TURK ADALARINI GERI ALIN
ya baslamisken alsakmi yunanistani hatta arnavutluktayim bende burda baslatim bi harekat bulgar makedon ne varsa alalim nedir bunlardan cektigimiz
Kardakı çiller hükümeti döneminde görev yapan TSK savunmuştu, Yunan askeri şimdi bile o kayalığa çıkamıyor, recep hükümetlerinde yunanın işgal ettiği 18 ada da mangal yapıp sirtaki oynuyor, bugünün sindirilmiş emir eri TSK. elin arabında şehit düşüyor
istesenizde istemesenizde bütün Osmanlı topraklarını geri alacağız, Türk-islam birliği milletleri birleşecek imparatorluk yeniden kurulacak sancağı şerif topkapıdan Allahu Ekber nidalarıyla alınacak islam düzeni gelecek inşaAllah. önümüzdeki 30-35 yılda bunlar olacak inşaAllah.. Hak geldi Batıl yıkıldı. bekleyin ve görün..... zafer islamın...
Afrinle bunlarıda gömelim kimse anlamaz bu kargaşalıkta :D
Tebrikler
Atalarımızın destanını masal mı sandınız. Onlar bebe uyutmak için değil , adam uyandırmak içindir. Ertuğrul Gazi
Yunan kaşınma
Türkiye nota vermeli sabır taşıyor
şu suriyenin kuzeyini halledelim ondan sonrada yunanistanın kendisine ait oldugunu iddia ettigi adalarada bir operasyon düzenleyelim. bu simariklara ders verme zamani geldi sanki.
Bu ne ya acilen meclis toplanıp savaş kararı alınsın
Acilen BM toplanmalı acilen
Nota verilsin
ONLARCA ADAYA ASKERİ ÜSLER KURUP KİLİSELER YAPIP AYİN YAPANA KADAR NERDEYDİNİZ?
O zamanlar sayın ÇİLLER için kadından başbakan mı olur demiştik halbuki çok iyi başbakanlık yapmış bizi yanılttı
çağımızın tomris hatunu gelecek, kutuplaşma bitecek, hayat bayram olacak, herkese 10bin dolar maaş gelecek, hamilelik 1 aya düşecek, askerlik 1 hafta olacak, herkes kral olacak, laylaylom. cakma sözde sağ partinin papağanları bayadır yok? özledik geri gelsinler artık.
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