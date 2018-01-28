Kardak'ta gerilim! Yunanistan Savunma Bakanı yaklaştırılmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak’a yaklaştırılmadı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti

BAŞBAKAN KARDAK UYARISINDA BULUNMUŞTU

Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan'a uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin." demişti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili açıklama yaptı. Soylu, 'Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir.' dedi.

KARDAK KRİZİ NASIL ÇIKMIŞTI?

Kardak krizi, 25 Aralık 1995 gecesi Figen Akat adlı Türk yük gemisinin karaya oturmasıyla başlamıştı. Yunanistan’ın geminin oturduğu kayalığın kendisine ait olduğunu söylemesi ve Yunan Sahil Güvenlik askerlerinin gemiye bayraklarını dikmesiyle Türkiye tepki göstermişti. 26 Ocak 1996’da Kalimnos Belediye Başkanı ve papazı, Kardak kayalıklarına giderek Yunan bayrağını asınca kriz en üst seviyeye çıkmıştı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, askeri operasyon emri verince Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en gözde birliği SAT’lar İstanbul’dan harekete geçmişti. Üsteğmen Ali Türkşen ve Üsteğmen Ercan Kireçtepe komutasındaki astsubaylar Hakan Çalışkan, Salih Çörekçioğlu, Cavit Özmen, Abdullah Arslan, Sadettin Doğan, Levin Keten, Lütfü Tokuşoğlu, İbrahim Balçın, Hasan Arap ve Tanel Erenay Kardak kayalıklarına çıkarak Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağını dalgalandırmıştı. HS Hydra savaş gemisinden havalanan helikopterin düşmesi üzerine üç Yunan askerinin hayatını kaybetmesi, iki ülke arasındaki gerilimi 22 yıldır devam ettiriyor.