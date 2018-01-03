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Kardak'ta sıcak saatler! Türk botu, Yunan gemisini engelledi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 21:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Bodrum karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları ile engelleme yapıldı.

Kardak'ta sıcak saatler! Türk botu, Yunan gemisini engelledi

Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile Kardak kayalıklarına bu sabah gelmeye kalkışan, öğle saatlerinde ise Türk sularına girmeye çalışan 2 Yunan sahil güvenlik botu ile bir Yunan savaş gemisine, Bodrum ve Yalıkavak'tan gelen 2 Türk sahil güvenlik botu ile engelleme yapıldı. İki ülke botlarının zaman zaman birbirlerine paralel olarak 30 metre ara ile uzun süre seyrettikleri görüldü.

5 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 10.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman botların birbirlerine yaklaşarak sürdürdükleri gerginlik saat 15.45'te Yunan botlarının Leros ve Kilimli (Kalimnos) adası önlerine çekilmesiyle sona erdi.

Türk botlarının bölgede ve Kardak kayalıkları etrafında devriye nöbetlerini sürdürdükleri görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Sahil Güvenlik Kardak yunan savaş gemisi

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Kimse yunan rum kardeşlerimi taciz edemez biz rumseveriz
Sen Kimsin Bilmeyiz Ama Bildiğimiz Bisey Var KOÇ sun ;)
18 adayı verenler çok kızacak bu işe
bulasmayin yenerler bizi almanya verir onlara gelismis silahi parcalarlar bizi egri oturun dogru konusup hee olmekse hepimiz oluruz o ayri kimseye vermeyiz topragimizi
aklınız bu kadar cahil cahil düşünceler içindeyken sen git oraya o zaman merak etme nasıl ki burası çanakkale boğazı geçilmez dediysek emin ol ki en son teknoloji silahlarıyla da gelseler ALLAH’ın izniyle yine geçemezler merak etme bu sana kapak olsun dostum
Türk'ün başında bela olmazsa, Türk Dünya'nın başına bela olur. Bi doğrulamadık yıllardır. Ne üdüğü belirsiz ülkeler, örgütler bile rahat rahat tehdit edip tahrik edebiliyorlar..
bunlar borayı kafalarına yiyecekler sonunda
böyle gevşek hükümet oldugu sürece yakında bu yunanları bodrum merkezde de görürseniz hiç şaşırmayın. suriye ve filistin derdine düşecegine egedeki bize ait olan ama yunanların işgali altındaki topragımıza sahip çıkın biraz
18 adayı aldılar devamını istiyorlar. akpliler mutlu.
Syn hükümet, suriyediki toprağımızı bırakıp kaçtık! yunan adaları tek tek istila ediyor, Biz türküz! savaşmadan toprak vermek nerede görülmüş, ne biçim hükümetsiniz gereğini yapsanızya, koca egede herifler savaş gemisi yüzdürüyor, biz küçük bir sahil güvenlik botu! atıp tutuyosunuz ama icraat yok!
Bu hükümetin Yunanistanla bir antlaşması mı var? Bizi kahrımızdan öldürecekler Valla ordu kuralım gidelim adalarımızı alalım.
@tayfunkansu Niye biz gidelim ki, adaları verenler gitsinde görelim, geri alışlarını
yok ki ‘o asker gidecek o bayrak inecek ‘ diyecek biri başımızda...
dedeleriniz Egenin Serin sularında akıllı olun size o aklı kim veriyorsa onlarla beraber gelin
O Adayı da mı almışlar, vallaha bizimkiler bir kınar sizi görürsünüz.
izmir eski foçada denizci olarak askerlik yaptım.saçma sapan bir sınır var orada.akşamları yunan ışıklarını görüyorduk.kaç defa içip içip sızan yunan balıkçıları sınırı ihlal ederken yalakadık.oradaki deniz sınırının tek anlamı şu: müslümanları ve türkleri avrupa topraklarında istemiyoruz
kudüs diye bağırıp dört parmağını gösteren şahsa onmilyonluk yunanistan kafa tutuyor. ÖNCE KENDİ KARA SULARINA SAHİP ÇIK EFENDİ; ÖYLE KABADAYI GİBİ BAĞRIRMAKLA OLMUYOR BU İŞLER. BÖYLE TEK PARMAKLA CEVAP VERİRLER SANA...
Nekardakmış beeee
Yuzerek Yunan karasularina girilirken.bu Yunan gavuru kasinmaya devam ediyor...
inönü kemiklerin sızlasın gör eserini
ne engellemesi ya vur gitsin.
Biz suriye, ırak ve kürtlerle uğraşırken batı cephesi boş kaldı, şimdi sıra orada. Allah utandırmasın, Mehmetciğimize güç versin, vatan toprağına göz dikenlerin gözü çıksın. Amin.
Bunlar suni kıriz yemezler...Zarrab davasında Hırsızlık bakara makara kutlama haftası suçlu bulundu...Hadi Tayyippp bir Eyyyy çek...Peygamber efendimizin sahabelere seslenişini taklit ediyordun ya...Hadi
türk olmak zordur dünya ile şavaşırsın türk olmamak daha da zordur çünki bir türk ile savaşırsın o bakımdan agop sen sen ol bulaşma izmirden döktük bide bodrumdan dökeriz denize
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