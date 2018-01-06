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Kardan heykellere büyük ilgi! Sarıkamış şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 21:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykellerin açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Kardan heykellere büyük ilgi! Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Oteller Bölgesi’nde yaklaşık 100 kamyon kar taşınarak 1 hafta içerisinde yapılan ve Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin askerin temsili kardan heykellerin açılışı yapılırken, Bakan Ahmet Arslan ile Bakan Osman Aşkın Bak, asker heykellerine karanfil bıraktı.

Kardan asker heykellerinin açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Tabi amaç özellikle ecdadı anmak, yad etmek ve gençlere o bilinci aşılamak. O bilinçle ecdat bundan 100 sene önce gözünü kırpmadan donmak bahasına şehit olmaya gitmiş. Çünkü bir hedef var. Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna, bu toprakları gelecek nesillere vatan olarak bırakma idealleri var. O idealler kapsamında da gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyorlar” dedi.

Arslan, “Dolayısıyla biz onları rahmetle minnetle yad ediyoruz. Her zaman ki gibi bu coğrafyada Ebul Hasan Harakani başta olmak üzere ta bin yıl önce bu coğrafyada ilk şehidimiz. O günden bu güne çok şehit vermişiz. En son 103 sene önce 90 bin kişi Sarıkamış’ta şehit olmuştur. Nitekim bugünde 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız diyor ki istiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu ise gözümüzü kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gideriz. İşte bu bilinci gelecek nesillere taşımak adına bir mücadelemiz, bir gayretimiz var. Allah milletimizden razı olsun. Sadece Kars’ta değil, Türkiye’nin her yerinde Sarıkamış şehitlerini anmak adına etkinlikler yapılıyor. Ve bu bilinç gençlere, gelecek nesillere aşılanıyor” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’da Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında heykellerin yapımında emeğe geçenlere teşekkür etti. Bak, "Biraz evvel açtığımız heykellerle, bunu yapan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sarıkamış’ı hatırlamak, Çanakkale’yi hatırlamak, geçmişimizi hatırlamak bu ülkenin geleceği için çok önemli adımlardır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Arslan ve Bakan Bak, kardan heykeller önünde bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inen JAK timi, varış noktasında hazırlanan 'Sarıkamış 103'üncü yılı' yazısını meşaleler ile yaktı. Anma etkinliğine gelen bakanlar ve vatandaşlar yanan ateş önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sizleri 30 ağustos zafer bayramında da böyle çoşkulu görmek isteriz..ne de olsa memleketimizin düşman işgalinden kurtuluşunu temsil ediyor...tabi bu düşman kelimesi kiminle dost olduğunuza bağlı..
100 kamyon kar taşıyana kadar arkalarından kuran okutsanız daha hayra geçerdi sanki
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
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