'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Çeşme'de oturan R.D., geçen yılın mart ayında H.N.D. ile evlendi; ancak kısa süre sonra çift arasında kavgaya varan tartışmalar oldu. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D., avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurarak, boşanma davası açtı.

Kısa evlilik sürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin, kendisini sürekli döverek, şiddet uyguladığını, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkıp, bağırttığını öne sürdü. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip, tartışma çıkardığını, kendisini odaya kilitlediğini iddia edeb R.D., yaşadıklarına yakın çevresindekilerin de tanık olduğunu söyledi. R.D., eşinin bu davranışları dolayısıyla defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını belirtti.

Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, şunları söyledi: