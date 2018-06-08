Karneleri Afrin'den gelen özel harekat polisleri verdi

Kaymakam Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehitler Haftası'nda Şerbetpınarı Mahallesi'ndeki programda öğrencilerin Afrin'deki Polis ve Jandarma Özel Harekat ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e mektup yazdıklarını, bu mektupların yanına çeşitli hediyeler de koyarak Afrin'e gönderdiklerini söyledi.

Daha sonra Şerbetpınarı İlkokulu'na geçen özel harekat polisleri, burada kendilerine mektup yazan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, karnelerini de polis ağabeylerinin elinden aldı.

Afrin Operasyonu'nu başarıyla tamamlayan İsmail Metin Temel'e Polis ve Jandarma Özel Harekat'a minnettar olduklarını dile getiren Balcı, 2016 yılında çukur barikat operasyonunda Temel, Polis ve Jandarma Özel Harekat ile Cizre, Şırnak ve İdil'de beraber görev yaptıklarını anlattı.

Temel'i, Afrin'de de çok başarılı bulduklarını ve gayri nizami harbi ondan öğrendiklerini vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Allah ondan razı olsun. Bizim için polis özel harekat bir polis biriminden fazlasını ifade ediyor. Babam polis memuru Şükrü Balcı, polis özel harekatlarının kurucularından. Bizim için polis özel harekat bir ocak. Polis Özel Harekat bizim için çok önemli şeyler ifade ediyor. 15 Temmuz'da da bunu gösterdi. Ankara Özel Harekat Müdürümüz Eraslan Er ve yardımcısı Hatay Özel Harekat Müdürümüz Abdülmuttalip Aslan FETÖ'cü hainleri Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Gelen Komutanlığı'ndan çıkardı. Onların katkıları unutulmaz. Bu devletin düşmanlarına karşı bizim vereceğimiz en önemli cevap polis özel harekat. En son duyduğum haber de çok mutlu etti beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyesini ve makamını da Özel Harekat Polis Müdürlüğü koruyormuş. Bundan dolayı da çok mutluyum. Var olsun devletimiz, yaşasın özel harekat diyoruz."