HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Karneleri Afrin'den gelen özel harekat polisleri verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Gümüşoluk Ortaokulu ve Şerbetpınarı İlkokulu öğrencileri karnelerini, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan özel harekat polislerinin elinden aldı - Kaymakam Alper Balcı: - "Allah onlardan razı olsun. Bizim için polis özel harekat, bir polis biriminden fazlasını ifade ediyor. Babam polis memuru Şükrü Balcı, polis özel harekatlarının kurucularından. Bizim için polis özel harekat bir ocak"

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Gümüşoluk Ortaokulu ve Şerbetpınarı İlkokulu öğrencileri karnelerini, Kocaali Kaymakamı Alper Balcı'nın davetiyle ilçeye gelen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan özel harekat polislerinin elinden aldı.

Kaymakam Balcı ve özel harekat polisleri, önce Gümüşoluk Ortaokulu'nda 2012'de Cudi Dağı'nda şehit olan 6 özel harekat polisinin fotoğraflarının yer aldığı Şehitler Köşesi'nin açılışını yaptı, öğrencilere karnelerini dağıttı, çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Şerbetpınarı İlkokulu'na geçen özel harekat polisleri, burada kendilerine mektup yazan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, karnelerini de polis ağabeylerinin elinden aldı.

Kaymakam Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehitler Haftası'nda Şerbetpınarı Mahallesi'ndeki programda öğrencilerin Afrin'deki Polis ve Jandarma Özel Harekat ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e mektup yazdıklarını, bu mektupların yanına çeşitli hediyeler de koyarak Afrin'e gönderdiklerini söyledi.

Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile Özel Harekat Başkanlığı'nda Şube Müdürü Orhan Güllü'nün kendisini arayıp mutlu olduklarını söylediklerini belirten Balcı, "Buraya tim gönderdiler. Arkadaşlar bugün okullarımızı ziyaret etti. Hediyeler verdi, karne dağıttı." dedi.

Afrin Operasyonu'nu başarıyla tamamlayan İsmail Metin Temel'e Polis ve Jandarma Özel Harekat'a minnettar olduklarını dile getiren Balcı, 2016 yılında çukur barikat operasyonunda Temel, Polis ve Jandarma Özel Harekat ile Cizre, Şırnak ve İdil'de beraber görev yaptıklarını anlattı.

Temel'i, Afrin'de de çok başarılı bulduklarını ve gayri nizami harbi ondan öğrendiklerini vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Allah ondan razı olsun. Bizim için polis özel harekat bir polis biriminden fazlasını ifade ediyor. Babam polis memuru Şükrü Balcı, polis özel harekatlarının kurucularından. Bizim için polis özel harekat bir ocak. Polis Özel Harekat bizim için çok önemli şeyler ifade ediyor. 15 Temmuz'da da bunu gösterdi. Ankara Özel Harekat Müdürümüz Eraslan Er ve yardımcısı Hatay Özel Harekat Müdürümüz Abdülmuttalip Aslan FETÖ'cü hainleri Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Gelen Komutanlığı'ndan çıkardı. Onların katkıları unutulmaz. Bu devletin düşmanlarına karşı bizim vereceğimiz en önemli cevap polis özel harekat. En son duyduğum haber de çok mutlu etti beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyesini ve makamını da Özel Harekat Polis Müdürlüğü koruyormuş. Bundan dolayı da çok mutluyum. Var olsun devletimiz, yaşasın özel harekat diyoruz."

Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından çok değerli arkadaşlarının şehit edildiğini dile getiren Balcı, "Bunlar, 2016'daki çukur barikat operasyonlarında çok başarılı özel harekatçılardı. Şehitlerimizin hakları ödenmez. Meriç Alemdar müdürümüz Trabzonlu, Ufuk Baysan müdürümüz İdil'de beraberdik Düzce'li, Bülent Yurtseven başkomiserimiz Iğdırlı kahramanlıklarını biliyorum. Fikret Metin Öztürk Rizeli, bunlar birer kahramandı. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekatı vurmasının sebebi de buydu." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden 4. sınıfa giden Fatma Balım Tenkoğlu ise "Mektupları yazıp Afrin'e gönderdik. Mektuplarımız Afrin'e ulaşmış. Afrin'den gelen polislerimiz de bize hediyeler getirmişler. Tablet, çikolata gibi şeyler. Bu olaydan çok mutlu oldum. Bir de karne gününde olması daha da mutlu etti. Bugünü hiç unutmayacağım. Bütün polis özel harekatlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Bakan Albayrak: Daha icraat odaklı bir sürece gidiyoruzBakan Albayrak: Daha icraat odaklı bir sürece gidiyoruz
Avukattan Avukattan "Cezaevlerine girerken avukatların mekanik saatleri alınmasın" dilekçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin operasyonu Gümüşoluk Ortaokulu karne Kocaali Kaymakamı Alper Balcı özel harekat polisleri Şerbetpınarı İlkokulu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Polis uyuşturucu satıcılarını bu halde yakaladı

Polis uyuşturucu satıcılarını bu halde yakaladı

Esra Erol'da kan donduran itiraf!

Esra Erol'da kan donduran itiraf!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.