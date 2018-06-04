Kastamonu'da sıkça görülen yılanlar korkutuyor (2)

CADDEDEKİ YILANI DA İTFAİYE EKİBİ YAKALADI
Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı görenler belediyeden yardım istedi. Caddeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Ankara), (DHA)
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Ünlü karikatürist Nuri Kurtcebe tutuklandı
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Anadolu aslanına büyük ilgi!
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu
Dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı tehlike altında
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum