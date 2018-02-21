HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 21:05 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan "kadınlardan sorumlu adliye imamı" olduğu iddia edilen bir kişiye 12 yıl, "Taşköprü adliye sorumlusu" olduğu iddia edilen bir kişiye ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen öğretmen Emel Cankara hazır bulunurken diğer sanık meslekten ihraç edilen sağlık çalışanı Kadir Akbal ise tutuklu bulunduğu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne süren Cankara, "40 yıl düşünsem böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi. 14 yıl öğretmenlik yaptım. FETÖ'nün darbe girişiminden sonra hayatımız mahvoldu." dedi.

Kadir Akbal ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, "Vatanım için canımı veririm. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, örgütün "kadınlardan sorumlu adliye imamı" olduğu iddiasıyla Emel Cankara'ya 12 yıl, "Taşköprü adliye sorumlusu" olduğu iddiası ile Kadir Akbal'a da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taşköprü EKK’de Ahmet Aslan güven tazeledi

Taşköprü EKK’de Ahmet Aslan güven tazeledi

PÖH'ler Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı

PÖH'ler Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı

Bartın TSO kadın girişimciler icra kurulu Ankara’da

Bartın TSO kadın girişimciler icra kurulu Ankara’da

Kdz. Ereğli’de okur-yazarlık seferberliği için toplantı düzenlendi

Kdz. Ereğli’de okur-yazarlık seferberliği için toplantı düzenlendi

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Samsun'dan PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Samsun'dan PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.