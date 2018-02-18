Kaymakam Özkan, şampiyon sporcuları ağırladı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Gölspor Kulübünün genç sporcularını yemekte ağırladı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis kampında düzenlenen yemekte sporcuları ağırlayan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğünün destekleri sonucu elde ettikleri başarıdan ötürü genç sporculara başarı dileklerini iletti. Sporun ve sporcunun önemine dikkat çeken Kaymakam Özkan, sosyal risk altında olan gençlere Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünün sahip çıktığını ifade ederek, “Suça sürüklenen ve sosyal risk altında olan çocukların eğitime ve spora kazandırılması amacıyla 2014 yılında ilçe emniyet müdürlüğümüz bünyesinde 8