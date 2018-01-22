Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta? Nasıl canlı izlenecek? (BeIN sports ve alternatif kanallar)

Maç eksiği ile 3. sıradaki Galatasaray bu akşam 5. sırada yer alan Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserisper Galatasaray maçı zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Lider Başakşehir'in 3 puan aldığı haftada Galatasaray kayıp yaşamak ve 1 olan puan farkının artmasını istemiyor. Kayserispor da üst grup ile puan farkının açılmaması için mücadele edecek. Peki Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmadan detaylar?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki sarı kırmızılı ekibin mücadelesi saat 20.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsünün yöneteceği Kayserispor Galatasaray maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir has stadyumunda oynanacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENEBİLİR?

Türkiye'de Süper Lig yayın hakları Beinsport'ta bulunmaktadır. Kayserispor ve Galatasaray maçı da TV ve internet platformlarında BeinSports'tan izlenebilecek. Beinsport paralı bir kanal olduğundan Kayserispor Galatasaray maçını ücretsiz olarak izlemek mümkün değil. Ancak aboneliğiniz olmasa da tek seferlik sadece bu maç için bir ödeme yaparak Kayserispor Galatasaray maçını online olarak canlı izleyebilirsiniz.