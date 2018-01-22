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Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta? Nasıl canlı izlenecek? (BeIN sports ve alternatif kanallar)

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 14:59 | Son Güncelleme 5 saat önce

Süper Ligin 2. yarısının son maçı Kayserispor Galatasaray arasında oynanacak. Maç eksiğ ile 3. sırada yer alan Galatasaray galibiyet halinde yeniden 2. sıraya ükselecek ve lider Başakşehir ile olan puan farkının artmasına izin vermeyecek. Kayserispor ise galibiyet halinde 4. sıradaki Beşiktaş ile puanını eşitleyecek. Peki Kayserispor Galtasaray maçı saat kaçta başlayacak? İki sarı kırmızılı ekibin maçı ücretsiz ve canlı olarak nasıl izlenebilir?

Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta? Nasıl canlı izlenecek? (BeIN sports ve alternatif kanallar)

Maç eksiği ile 3. sıradaki Galatasaray bu akşam 5. sırada yer alan Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserisper Galatasaray maçı zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Lider Başakşehir'in 3 puan aldığı haftada Galatasaray kayıp yaşamak ve 1 olan puan farkının artmasını istemiyor. Kayserispor da üst grup ile puan farkının açılmaması için mücadele edecek. Peki Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmadan detaylar?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki sarı kırmızılı ekibin mücadelesi saat 20.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsünün yöneteceği Kayserispor Galatasaray maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir has stadyumunda oynanacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENEBİLİR?

Türkiye'de Süper Lig yayın hakları Beinsport'ta bulunmaktadır. Kayserispor ve Galatasaray maçı da TV ve internet platformlarında BeinSports'tan izlenebilecek. Beinsport paralı bir kanal olduğundan Kayserispor Galatasaray maçını ücretsiz olarak izlemek mümkün değil. Ancak aboneliğiniz olmasa da tek seferlik sadece bu maç için bir ödeme yaparak Kayserispor Galatasaray maçını online olarak canlı izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye sınırları dışında Süper Lig'i takip edenler için farklı ülkelerde farklı kanal alternatifleri yer almaktadır. Kayserispor Galatasaray maçı Afrika ülkelerinin genelinde A+ Sport kanalında, Sloveyan'da Sportklub 1 kanalından ve Frsansa'da beIN Sports 3 kanalından izlenebilir.

GALATASARAY'IN SON DURUMU VE MUHTEMEL KADRO

Galatasaray son 5 maçını galibiyet ile geçti. GS, deplasmanda son 4 maçtır yeniliyor ve Kayseri karşısında önemli eksikleri var. Sarı kart cezalısı Maicon, Feghouli ve Muslera ile sakatlığı bulunan Ahmet Çalık, Fernando ve Gomis kadroya dahil olamadı.

Galatasaray son 4 deplasmandan eli boş dönüyor. Bakalım Galatasaray, Fatih Terim ile deplasman performansını iyileştirebilecek mi?

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodriguez, Eren

KAYSERİSPOR'UN SON DURUMU ve MUHTEMEL KADRO

Kayserispor'da maç öncesi eksik bulunmuyor. İlk yarıdaki maçı 4-1 kaybeden Kayserispor kendi evinde galibiyet almak istiyor.

Kayserispor muhtemel 11: Lung, Tiago Lopes, Sapunaru, Kana-Bıyık, Atila Turan, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Mendes, William, Umut Bulut

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