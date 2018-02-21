Kdz. Ereğli’de okur-yazarlık seferberliği için toplantı düzenlendi

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan başkanlığında başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında yapılacak çalışmaları planlayıp koordine etmek amacıyla Kdz. Ereğli’de Kaymakam Nazım Madenoğlu’nun başkanlığında toplantı düzenlendi.

Erdemir Kültür Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, okuma yazma bilmeyen vatandaşları komiteler oluşturup tespit edeceklerini söyledi. Türkiye’de bugün okuma yazma bilmeyen vatandaşların oranının yüzde 4,9 olduğunu dile getiren Madenoğlu “İşte biz bu oranı tamamen ortadan kaldırmak ve olabildiğince olumlu sonuç alabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve muhterem eşlerinin başlatmış olduğu bu kampanyayı bütün Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de başlatacak ve devam ettireceğiz. Esasen biz birkaç haftadır bu kurslara başladık. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı mahallelerimizde ve köylerimizde tespit etmek amacıyla komiteler oluşturacağız.” dedi.

Madenoğlu: “Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp”

Ereğli’de okuma yazma bilmeyenlerinin oranın yüzde 4.7 olmasını yüksek bulduğunu belirten, bu oranı düşürmek zorunda olduklarını ifade etti. Madenoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Devletimiz bu konuda her türlü imkanı da sağlıyor. Bu devirde okuma yazma bilmiyorum şeklindeki bir mazereti kabul etme şansımız yok. Bu vatandaşlarımız televizyona bakamıyor, takvimleri okuyamıyor, fiyatlara bakamıyor, bu devirde çocuğun elinde bile telefon var, telefonu çeviremiyor. Bu okuma yazma bilmemeyi gerçekten onur kırıcı bir durum olarak almamız lazım. Bizim bir atasözümüz var; ‘bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp’diye. Hiç kimse ben bilmiyorum, beni kınarlar mı diye bu seferberliğe başvurmadan kendini alıkoymasın.”

Madenoğlu, başlatılan okuma yazma seferberliğini vatandaşlara duyurabilmek için herkesten üzerine düşen görevi yapmasını istedi ve bu konuda bastırılan broşürlerin vatandaşların yoğun kullandığı alanlara dağıtılması gerektiği vurgusunu yaptı.