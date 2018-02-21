Kdz. Ereğli’de okur-yazarlık seferberliği için toplantı düzenlendi

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan başkanlığında başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında yapılacak çalışmaları planlayıp koordine etmek amacıyla Kdz. Ereğli’de Kaymakam Nazım Madenoğlu’nun başkanlığında toplantı düzenlendi.
Erdemir Kültür Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, okuma yazma bilmeyen vatandaşları komiteler oluşturup tespit edeceklerini söyledi. Türkiye’de bugün okuma yazma bilmeyen vatandaşların oranının yüzde 4,9 olduğunu dile getiren Madenoğlu “İşte biz bu oranı tamamen ortadan kaldırmak ve olabildiğince olumlu sonuç alabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve muhterem eşlerinin başlatmış olduğu bu kampanyayı bütün Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de başlatacak ve devam ettireceğiz. Esasen biz birkaç haftadır bu kurslara başladık. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı mahallelerimizde ve köylerimizde tespit etmek amacıyla komiteler oluşturacağız.” dedi.
Madenoğlu: “Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp”
Ereğli’de okuma yazma bilmeyenlerinin oranın yüzde 4.7 olmasını yüksek bulduğunu belirten, bu oranı düşürmek zorunda olduklarını ifade etti. Madenoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Devletimiz bu konuda her türlü imkanı da sağlıyor. Bu devirde okuma yazma bilmiyorum şeklindeki bir mazereti kabul etme şansımız yok. Bu vatandaşlarımız televizyona bakamıyor, takvimleri okuyamıyor, fiyatlara bakamıyor, bu devirde çocuğun elinde bile telefon var, telefonu çeviremiyor. Bu okuma yazma bilmemeyi gerçekten onur kırıcı bir durum olarak almamız lazım. Bizim bir atasözümüz var; ‘bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp’diye. Hiç kimse ben bilmiyorum, beni kınarlar mı diye bu seferberliğe başvurmadan kendini alıkoymasın.”
Madenoğlu, başlatılan okuma yazma seferberliğini vatandaşlara duyurabilmek için herkesten üzerine düşen görevi yapmasını istedi ve bu konuda bastırılan broşürlerin vatandaşların yoğun kullandığı alanlara dağıtılması gerektiği vurgusunu yaptı.
Aksoy, projeyi anlattı
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Aksoy da başlatılan projenim amacını; “Okuryazarlık Seferberliği kapsamında; okuma yazma bilmeyen vatandaşların 120 saatlik birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılımlarını sağlayarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan 180 saatlik ikinci kademe okuryazarlık kurslarına yönlendirilmesi, ayrıca açık öğretim ortaokulu ve açık lise yoluyla ortaokul ve liseyi bitirerek üniversite eğitimi almalarını sağlamak amaçlanmaktadır.”sözleri ile ifade etti.
Kurslar 5 Mart’ta başlayacak
Aksoy, günümüzde 14 yaş ve üstü nüfusun yüzde 95.9’unun okuma yazma bildiğini belirterek, “geriye kalan yüzde 4.09’unun okuma yazma bilmediğini görüyoruz. Çağ nüfusu içinde okuma yazma bilmeyen kadınların oranı yüzde 6.8, erkeklerin oranı ise yüzde 1.28’dir. Zonguldak genelinde ise 31 bin 114 kişi (yüzde 6.45), ilçemizde ise 8 bin 277 kişi (yüzde 4) halen okuma yazma bilmemektedir. İlçemizde okuma yazma bilmeyenlerden 4 bin 657 kişinin 65 yaş üstünde olduğu, bin 354 kişinin 60-64 yaş aralığında olduğu, 943 kişinin 55-59 yaş aralığında olduğu, 531 kişi 50-54 yaş aralığında olduğu, 246 kişinin 45-49 yaş aralığında olduğu, 14 ve 17 yaş aralığında ise okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın olmadığını görüyoruz. Bu kapsamda Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarının ilk dönemi 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayacaktır. Bir kişi dahi olsa okuma yazma kursu açılabilecektir. Kurslar 5 Mart’ta başlayacak ve en geç 11 Mayıs’ta tamamlanacaktır. ”diye konuştu.
Ayan, “Başvuru için sadece kimlik kartı yeterli”
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan ise kursların kendi kurumları koordinesinde açılacağını söyleyerek, “kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere 1. Kademe okuryazarlık belgesi verilecektir. Engelli bireylerde başvuru yapabilirler. Ortopedik engelli, az gören, az duyan kursiyerler halk eğitim merkezi kurslarına katılabilir. İşitme ve görme engelli yetişkinler için halk eğitim merkezlerine özel öğretim öğretmeni görevlendirildiğinde kurs açabileceğiz. Ders materyalleri kursiyerlerimize 5 Mart’ta ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Seferberlik 5 Şubat tarihinden itibaren başladı. Bizde de çalışmalar devam ediyor; açılan kurslarımız var. Saha taramasından sonra dün tarihi itibari ile 83 bayan kursiyerimiz var, 2 tane de erkek kursiyerimiz var” dedi.
Ayan; kurslara katılabilmek için vatandaşların kimlik kartları ile birlikte halk eğitim merkezine ya da en yakınındaki okula başvurabileceklerini de sözlerine ekledi.
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