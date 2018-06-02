Kelebek hastası çocuklar için etkinlik düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Hayaller Gerçek Olsa Derneği tarafından kelebek hastası çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.

Ataşehir'de bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin birçok ilinden 100 kelebek hastası çocuk katıldı.

Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kurucusu Fulden Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'ın "Kelebek Bayramı" olarak kutlandığını belirtti.

Uras, dernekte şu an 408 kelebek hastası çocuk bulunduğunu bildirdi. Hastalık sürecinde kullanılan medikal malzemelerin masraflı olduğunu vurgulayan Uras, bu süreçte kelebek hastası çocuk ve ailelerine, devletin karşılamadığı medikal malzemeleri yolladıklarını, çocukların bilgisayar ve telefon hayallerini de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelişen teknoloji sayesinde artık mesafelerin bir öneminin kalmadığını dile getiren Uras, kelebek hastası çocuklar ve aileleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Şarkıcı Yaşar İpek'in sahne aldığı etkinliğe, Seren Serengil, Yeşim Salkım, Derya Uluğ, Selin Ciğerci, Berdan Mardini ve Pınar Dilşeker de katıldı. Uras, derneğe katkılarından dolayı sanatçılara plaket verdi.