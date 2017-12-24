KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasana ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle dendi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

SİVİLLER AYNI KAPSAMA ALINDI

Böylece darbe girişimi gecesi ve devamında lince kadar giden yasa dışı eylemlere katılanlara yargı dokunulmazlığı getirilmiş oldu.

Önceki madde şu şekildeydi: "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

15 Temmuz'da Boğaz köprüsünde darbecilerin bastırılmasından sonra silahsız bazı askerlerin linç edilmesi halen tartışılıyordu.