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KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 17:33 | Son Güncelleme 8 saat önce

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan 2 yeni kanun hükmünde kararnamede (KHK), 15 Temmuz darbe girişimi ve 'girişimin devamı niteliğindeki eylemlere' müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı hükmü yer alıyor.

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasana ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle dendi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

SİVİLLER AYNI KAPSAMA ALINDI

Böylece darbe girişimi gecesi ve devamında lince kadar giden yasa dışı eylemlere katılanlara yargı dokunulmazlığı getirilmiş oldu.

Önceki madde şu şekildeydi: "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

15 Temmuz'da Boğaz köprüsünde darbecilerin bastırılmasından sonra silahsız bazı askerlerin linç edilmesi halen tartışılıyordu.

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Okuyucu Yorumları 103 yorum
bu ne ya kendi için çıkarılan kanunlar bir gün gelecek başlarını yiyecek işallah
kendi için mi hepimiz katıldık bu eylemlere galiba darbe girişimi sadece size yapılmadı .fetocu musun kardeş
@tokoz1965 bu darbe fetöcülerle kolkola olanlara fetöcüleru popolarını kaldıranlara yapildi , biz 15 sene öncede hain ve terörist diyorduk , sizler hoca efendi derken kardeeeeeşş...
@tokoz1965 ne darbesi ya tiyatro bu bile bile bu eylemler yaptırıldı tayyip diktatörlüğünü ilan etti artık türkiyede hukuk aramayın
@samet_kanbur_1986 Çok yerinde ve doğru bir karar. Kahramanlara sahip çıkmak onurumuzdur. 15 Temmuz kahramanları bilakis Halktır. Onlar olmasaydı fetö ülkeyi elegeçirecekti.
@samet_kanbur_1986 Aptalmisin kardeş tasari ölüm getiricek bizlere
@samet_kanbur_1986 herkes nerde olum ?? ne hayal dünyanız var sizin. Rüyanızda bile fetoyla dalaşıyonuz. Biz bu pisliklere karşıyken bize saldırdınız, şimdide bize saldırıyonuz yazık lan beyninize.
@dogu_270 o zaman bu ülkeden defol git
@tokoz1965 ne o zorunamı gitti fikri bozuk
@tokoz1965 samet burda mesaj vererek bu kanuna kaynak yapıyosun gibi geldi :))
@ali_desideroo_1981 ha ha ha ya ne demezsin
Masum erlerin kafasını kesen işidçi katillerden elbet bir gün hesap sorulacaktır. Bu madde 15 Temmuz darbe girişimini daha tartışılır hale getirecektir. 15 Temmuz hain darbe girişimini fetöyle berbaber kimler yaptı, siaysi ayağı kimdi, hala aydınlatılamadı. Bu madde iç savaş çıkartır. Allah devletimizi milletimizi hainlerden korusun...
Darbe girişiminin devamı ne demek ? buna kim karar verecek ? hukukta böyle subjektif yada keyfiyete tabi tanımlama olur mu ?
@Omesa BENİM GİBİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
polis asker yok muda halka kaldık nasıl kanunlar cıkıyor ?
@saykoc90 Bunun altında bir çapanoğlu olduğu çok açık net.
yeni bir 15 temmuz hazırlığımı var ki bu kadar yağlama yapılıyor .
Her gün yeni 15 temmuzların korkusu ile toplumsal bir paranoyadır.
Resmen firavunlar tarafından yönetiliyoruz... Vermeden alamazsın felsefesini çok iyi uyguluyorlar.. 1 verip 100 alan cinsten...
@sezo38 fetöcüler firavun diyordu demekki arta kalanlardansın..anlıyoruzki bu khk lar çok gerekli temizlenecek hain daha çok
@sezo38 Asıl firavunlar 15 temmuz günü elinde bayraktan başka birşey olmayan halkı tankla ezenler f16 ile vuranlardır
@ilhancelik1965 senden baslasın o zaman
@fatihdoger80 ya onları yönetenler kim ve ne onu hiç düşündün mü
Resmen iç savaşa davetiye çıkarıyorlar çok kan akacak çok. Bu ülkeyi bu hale getirenlerin Allah iki cihanda da belasını versin.
dogrusu o tank ustune bosuna cikmadik egm onunde elimizde sopa nobet tuttuk
@gb_serdar sie lan kolpacino
chp olsa hepsini yargılar senmisin sokağa inen lan oğlum memleket elden gidiyordu
@birgeni02 noldu sen mi kurtardin memleketi
İşimizi kendimiz halledeceksek polise askere ne gerek var o zaman
geee bide darbeci şerefsizleri dövdüler diye cezamı vericeksiniz
Gece boyunca ; Sabahın 6 sına Kadar,elinde Taş bile olmayan,Sadece Türk Bayarağı olan İnsanlara Mermi yağdıracaksın. Yetmiyecek,Tank la ateş açacaksın yetmeyecek 0.4 sıralasında Helikopterle Yaylım ateş açacaksın sonrada baktın ki be yapsan olmuyor silahı bırakacaksın ve" Silahsız masum Asker "olacaksın öylemi lan siz onu Helikopterle Yunanistana kaçan Yunan Tohumlarına bile "masum asker" diyen Kahpelere anlatın!
@palermo544 ulan tasari senin gibilere yariyicak Zulum Devri Başlasin
suçsuz o ana kuzusu erleri dövenleri affedin niye akp istediğini yaptıkları için
çok tehlikeli bir madde
çok güzel olmuş bi daha yeni hoca kisvesi altında ibne FETO ler çıkamaz çıkarsada sonları belli
OHA !!! DIYORUM
PEKİ O LİNÇLER VE YAĞMALAR YANLIŞ KİŞİLERE VE YERLERE YAPILDIYSA NE OLACAK?
Ne oluyor bu memlekette? KHK ne imiş? MECLİS denen bir yer var. Ne kadar çok kanun çıkıyor. O zaman meclise de gerek yok boşuna maaş vermesin devlet. Ne güzel iş hayret ya. Bu nasıl cumhuriyet...
@aisik_2014 meclisi tınlayan kim. mecliste halkın kuklaları var.
nasıl yani şimdi bunlar suç işleyince hiçbir ceza almayacaklarmı ve kimlerin olduğu nasıl ve neye göre belirlenecek
2002 YILINDAN BU GÜNE KADAR ÇOĞUNLUKLA, GENELLİKLE STK RI EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİ 15 TEMMUZ GECE Sİ VE SOBRASI GÜNLERCE GECELER BOYU YİNE STK LILAR VARDI. STK DOKUNULMAZLIK VERİLSİN.
darbeye tiyatro diyenler,fetö ağzıyla konuşanlar hepsi memleket düşmanı.Ülkemizi Allah korudu,ama siz hala düşmandan beter ülkemize saldiriyirsunuz.John Dündar'ın torunumusunuz nesiniz.Allah Reisimize Recep Tayyip Erdoğana sağlıklı uzun ömürler versin başımızdan eksik etmesin.Ak parti bu ülkenin işlemleridir o kadar.
15 Temmuz da vatana sahip çıkanlar için ne yapılsa azdır
Seçim gelsede şu chp ve çağımızın tommiks ini bir görsek bide şu fetöcüleri.Burda yorum yazan ermeninin kalıntıları seçim sonrasındada burda olum olurmu.Boş konuşmaktan başka ne işe yarıyorsunuz.Seçim zamanı görelim bakalım %60 nasıl alıcak gandi görelim bakalım nasıl tommiksiniz iktidar başkan olucak kendiniz bile inanmıyorsunuz anca papağan gibi birbirinizşn yazdığını kopyalayıp yapıştırın buraya.Koyun sürüleri size
Meali; ""İzinsiz yürüyüş yapanlara saldırabilirsiniz, size kimse dokunamaz "" demektir bu.
@ziyatezsezer izinsiz yürüyüşle darbeye teşebbüs arasındaki farki bilmiyorsun..
mynet 15 temmuzda bir eylem yokidi bir mudahale bir savaş var idi eylemi sizler yaparsınız bizler müdahale yaparız biz buna milli irade diyoruz.
vatanı sokağa çıkanları kurtardı sanıyorsunuz. Bu vatanı darbe girişimine dur diyen Atatürkçü subaylar kurtardı. Bilginiz olsun istedim
@cetin.polat ya yürü git işine
şu işsizlige açlıga yoksulluga pahalılıga bı kanun çıkarılında görelim sizi millet parasızlıktan işsizlikten ne huzuru ne mutlulugu kaldı feto feto diyenler zamanında bunların ellerini öpen özleyenler kimlerdi kol kola el ele olanlar kimlerdi bunların siyasette kim hesabunı verdi rüşvetçi bakanların nerelerde kimlerle kim hesap verdi utanmaz arlanmazlar din tuccarları sizi
hukuk evrenseldir evrenselliği olmayan hukuk ançak diktatörlüklerde olur halk ne yaptı darbeyimi engelledi darbeyi engelleyen ergenekoncu askerler değilmiydi ikitane gariban askerin kellesini kesmeklemi halk darbeyi önledi bir arkadaş tiyatro diyor haklıda askerlere verilen darbe görevini ergenokondan yargılanan askerler önleyinçe b plana gecildi yani halkı sokaga döktüler darbe gercekleşmiş olsaydı uzatılan cumhurbaşkanlığı sistemi yada başkanlık sistemi direk uygulanacaktı sistem değişikliğine gidilecekti darbe girişiminde olanlar abd güdümlü yalnız onları yerleştiren akp nin kendisi
@zebey kimmiş bu kafası kesilen gariban asker söylesenize bizde bilsek. Evet o gece vatanını seven herkes darbeyi önledi. İnan o gece darbe gerçekleşseydi fetocu veya pkk lı hain değilsen sende bende ülkede yanmıştı
@zebey sahiplerin yunanistana kaçtı orada hukuk diye havlıyorlar
darbe teşebbüsü ve terör eylemi olduğuna kim karar verecek. ülkeyi teksas'a çevirdiniz
@m.yilmaz5879 silahı halka kim doğrultursa onların hepsi
ikinci bir emre kadar Adalet rafa kaldırıldı...
Önce mynetin taraflı şekilde yorumlayarak yaptığı haberin içeriğini okuyup anlayın, sonra yorum yazın. Hain darbe girişimini canları pahasına önleyen kahramanlar, o geceki suçlamalardan muaf. Masum asker yalanını da bırakın. Katil fetöcü bile olmasa o geceki kalkışmayı bilmemek aptallık, emir kuluyuz deyip sokağa çıkan asker de haindir.
Bunlar bu ülkenin başına bela olacak diyenlerin üzerine saldırıyordunuz, şimdi mücadele ediyoruz diyorsunuz bu nasıl iğrenç bir oyun .
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu KHK'yı Medeni Dünya'ya nasıl izah edeceğiz bakalım, gerçi hükümetin izah etmek gibi bir derdinin olduğunu hiç sanmıyorum, "ben yaptım oldu" kafasındalar zira!..
ALLAH BİR GÜN BELANIZI VERECEK
15 temmuzun tiyatro olduğunun kanıtıdır bu karar
işine gelen eylemlerde adam öldür ceza yok işine gelmeyen eyleme kanuna muhalefetten ceza ne güzel yasa
Al sana DİKTA! Hükümeti protesto eylemi yaparsan palalıları salarım üstüne diyor akp bize. Halk birbirine girerse daha rahat islam devrimi yaparım diyor. Aynı irandaki gibi. İç savaş çıkarıcam benden olanları koruyacam demiş teyyo!
akp li falan değilim ama darbeye karşı olduğumdan o gece meydan da idim vatanımızı seviyoruz birilerine yaranmak için gitmedik görüyorum ki ondan da nemalanan var
İç Savaş Yakındır Adeletiniz yok Milletin psikolojisini Geleceğine dahil Ümitlerimiz kalmadi artik hiçbir şey beklemiyorum bu ülkeden yaşim 25 ama ruhum 60 yaşinda
@emrah_sevimli_1992 o zaman bu ülkeden fetöcüler gibi hicret ederek defolup gidebilirsin veya umudun kalmadı ise intihar edip de gidebilirsin
@emrah_sevimli_1992 iç savaş kiminle kimin arasında çıkacak?suç işliyorsun üstad hatırlatayım dedim..
khk da geri aldıklarınız hep torpil bulanlar attıklarınız ve almadıklarınız torpilsiz olup size köpeklik etmeyenler yerin dibine batsın adaletinizde kalkınmanızda sizde
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