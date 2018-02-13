Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu, konuşmasına gazetecilerin tutuklanmasına tepki göstererek başladı. CHP lideri, "Sen misin yazı yazan. Sen misin kalem oynatan deyip kelepçe vurup onları mahkemenin önlerine çıkarırsanız, görüşü ne olursa olsun bütün yüreğimiz yine o gazetecilerin yanında. Bugün Enis Berberoğlu yargılanıyor. Bekliyoruz nasıl karar çıkacak diye. Elde hiçbir belge yok ama bir talimatla Enis Berberoğlu esir konumunda." dedi. ERDOĞAN'A ÇAĞRI: İSTİFA EDECEK MİSİN?



Kılıçdaroğlu, konuşmasında, savcılığın Man Adası belgelerini doğruladığını hatırlattı; Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan'a "İstifa edecek misin" çağrısı yaparak şunları söyledi: "17 Aralık 2017'de bir grup toplantısı yapmıştık ve ben Man Adası belgelerini açıklamıştım. Recep Bey'e sormuştum. Bir sterliğine kurulan Man Adası'ndaki şirketle bağlantısı nedir diye sormuştum? Diyor ki savcı, ilgili genel başkan yardımcısının belgeleri ile MASAK'ın verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor. Ben Recep Bey'e soruyorum. İstifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa 1 dakika o koltukta oturmazsın. Avukatın, yandaşların sahte diyordu. Verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Benim adım Recep Bey mi? Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Seni her önüne gelen aldatır. Obama altadır, PKK aldatır, El Nusra seni altadır, YPG seni altadır ama bu kardeşinizi kimse aldatamaz. Şeref ve namus sahibiysen cevap verirsin. Niye kaçak güreşiyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Senin hangi dümenler çevirdiğini biliyorum. Ancak yalan atar, iftira atar, yalan atar. Her türlü tezgahı çevirir."

"NİYE ÇIKMIYORSUN KARŞIMA?"



CHP lideri, Erdoğan'a "Televizyonda niye çıkmıyorsun karşıma?" diye sorarak, cevap alana kadar bu soruları kendisine yöneltmeye devam edeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Sen cevap verinceye kadar bu soruları sana sormaya devam edeceğim. Dünya kadar televizyonunda niye çıkmıyorsun karşıma? Her firavunun bir Musa'sı var. O firavunun Musa'sı da benim. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz. Sanıyor ki ben çok bağıracağım, Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sen kim oluyorsun da bize geri adım attıracaksın. Ben vatandaşın hakkını sonuna kadar savunuyorum. Esnaf ziyareti yaptım, bu da hemen gitmiş koşa koşa esnaf ziyareti yapmış. Beni takip et Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar geçimsizlikten kendilerini yakıyorlar. Bu Ankara'daki beylerin ar damarı var mı?" 'YAKASINI TEFECİLERE KAPTIRMIŞ'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasında faiz oranlarına da değindi. CHP lideri, iktidarı tefecilere hizmet etmekle suçlayarak, "Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu: 1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından kara listeye alınmış durumda. Ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Bu sefer ben değil Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük 1000 sanayi kuruluşu bankalara 10 milyar 800 milyon lira bankara faiz ödedi diyor. Yakasını tefecilere kaptırmış. Tefecilere hizmet eden iktidar, bu iktidardır. Seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin. Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar faiz ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak? Sadece İstanbul'da 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Bunların derdini kim dile getiriyor. Bizler getiriyoruz. AFRİN OPERASYONU



Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna da değindi. Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna ilk günden itibaren destek verdiklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu, iktidarın operasyonu siyasete taşımak istediğini belirterek, "Şehitlerimiz geliyor. İsteriz ki tek askerimizin burnu kanamasın. Her çocuğumuz askerlik yapar. Bunun adı vatani görevdir. Şimdi siz vatani görevi parti görevi yapmak istiyorsunuz. Afrin operasyonu devletin operasyodur, siyasetin değil" dedi.

"Son 15 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı" diyen CHP lideri, "Darbeyi kim yaptı, FETÖ'nün ordu içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Devletin kozmik odasını terör örgütüne açan şerefsizler kimlerdir?" dedi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır ve Hakan Fidan'dır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak. Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı konuşmazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez." 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN KORKAK ADAMISIN'



Kılıçdaroğlu, konuşmasına Erdoğan'a yüklenerek devam edip, "Neymiş Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı? Kendi toprağında IŞİD'in desteği ile kaçan korkaktır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'le iş birliği mi yaptın, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen IŞİD'den mi korktun, yoksa işbirliği mi yaptın?" ifadelerini kullandı.