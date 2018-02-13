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Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu. "Son 15 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı" diyen CHP lideri, "Darbeyi kim yaptı, FETÖ'nün ordu içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına gazetecilerin tutuklanmasına tepki göstererek başladı. CHP lideri, "Sen misin yazı yazan. Sen misin kalem oynatan deyip kelepçe vurup onları mahkemenin önlerine çıkarırsanız, görüşü ne olursa olsun bütün yüreğimiz yine o gazetecilerin yanında. Bugün Enis Berberoğlu yargılanıyor. Bekliyoruz nasıl karar çıkacak diye. Elde hiçbir belge yok ama bir talimatla Enis Berberoğlu esir konumunda." dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: İSTİFA EDECEK MİSİN?

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, savcılığın Man Adası belgelerini doğruladığını hatırlattı; Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan'a "İstifa edecek misin" çağrısı yaparak şunları söyledi:

"17 Aralık 2017'de bir grup toplantısı yapmıştık ve ben Man Adası belgelerini açıklamıştım. Recep Bey'e sormuştum. Bir sterliğine kurulan Man Adası'ndaki şirketle bağlantısı nedir diye sormuştum? Diyor ki savcı, ilgili genel başkan yardımcısının belgeleri ile MASAK'ın verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor. Ben Recep Bey'e soruyorum. İstifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa 1 dakika o koltukta oturmazsın. Avukatın, yandaşların sahte diyordu. Verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Benim adım Recep Bey mi? Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Seni her önüne gelen aldatır. Obama altadır, PKK aldatır, El Nusra seni altadır, YPG seni altadır ama bu kardeşinizi kimse aldatamaz. Şeref ve namus sahibiysen cevap verirsin. Niye kaçak güreşiyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Senin hangi dümenler çevirdiğini biliyorum. Ancak yalan atar, iftira atar, yalan atar. Her türlü tezgahı çevirir."

"NİYE ÇIKMIYORSUN KARŞIMA?"

CHP lideri, Erdoğan'a "Televizyonda niye çıkmıyorsun karşıma?" diye sorarak, cevap alana kadar bu soruları kendisine yöneltmeye devam edeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sen cevap verinceye kadar bu soruları sana sormaya devam edeceğim. Dünya kadar televizyonunda niye çıkmıyorsun karşıma? Her firavunun bir Musa'sı var. O firavunun Musa'sı da benim. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz. Sanıyor ki ben çok bağıracağım, Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sen kim oluyorsun da bize geri adım attıracaksın. Ben vatandaşın hakkını sonuna kadar savunuyorum. Esnaf ziyareti yaptım, bu da hemen gitmiş koşa koşa esnaf ziyareti yapmış. Beni takip et Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar geçimsizlikten kendilerini yakıyorlar. Bu Ankara'daki beylerin ar damarı var mı?"

'YAKASINI TEFECİLERE KAPTIRMIŞ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasında faiz oranlarına da değindi. CHP lideri, iktidarı tefecilere hizmet etmekle suçlayarak, "Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından kara listeye alınmış durumda. Ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Bu sefer ben değil Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük 1000 sanayi kuruluşu bankalara 10 milyar 800 milyon lira bankara faiz ödedi diyor. Yakasını tefecilere kaptırmış. Tefecilere hizmet eden iktidar, bu iktidardır. Seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin. Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar faiz ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak? Sadece İstanbul'da 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Bunların derdini kim dile getiriyor. Bizler getiriyoruz.

AFRİN OPERASYONU

Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna da değindi. Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna ilk günden itibaren destek verdiklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu, iktidarın operasyonu siyasete taşımak istediğini belirterek, "Şehitlerimiz geliyor. İsteriz ki tek askerimizin burnu kanamasın. Her çocuğumuz askerlik yapar. Bunun adı vatani görevdir. Şimdi siz vatani görevi parti görevi yapmak istiyorsunuz. Afrin operasyonu devletin operasyodur, siyasetin değil" dedi.

"Son 15 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı" diyen CHP lideri, "Darbeyi kim yaptı, FETÖ'nün ordu içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Devletin kozmik odasını terör örgütüne açan şerefsizler kimlerdir?" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır ve Hakan Fidan'dır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak. Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı konuşmazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez."

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN KORKAK ADAMISIN'

Kılıçdaroğlu, konuşmasına Erdoğan'a yüklenerek devam edip, "Neymiş Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı? Kendi toprağında IŞİD'in desteği ile kaçan korkaktır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'le iş birliği mi yaptın, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen IŞİD'den mi korktun, yoksa işbirliği mi yaptın?" ifadelerini kullandı.

'RECEP BEY, TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK YAPTIN'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında PYD'li Salih Müslim'in Ankara'da ağırlanmasını hatırlattı ve Erdoğan'ı 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak'la suçladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"15 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Şimdi bekadan söz ediliyor. Türkiye liyakatla yönetilmiyor ve bu Türkiye'nin başını yakıyor. Ağzımdan çıkan belli duymuyorsan ne yapalım? Sen kulağınla dinlemiyorsan ben kime anlatacağım? Kızmasının nedeni, PYD liderini Yargıtay kararına rağmen Ankara'ya davet etti. Altına kırmızı halılar serdi ve terör örgütü lideri, oturdu konuştu. Mahmut Tanal da gitti suç duyurusunda bulundu. Terör örgütü propagandası, terör örgütü liderine yardım ve yataklık yaptılar. Recep Bey, sen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın. Dava açamıyor, açsa rezil olacak. Suçu ve suçluyu övme. Bundan daha büyük övme mi olur? Dut yemiş bülbüle dönüyor bu soruları duyunca. Seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim. Senin ne işin var Suriye bataklığında. Süleyman Şah Türbesi'ni neden kaçırdın arkadaş. Orası bizim toprağımız ya. En sonunda İçişleri Bakanlığı terör listesine aldı. Bunu da dilekçene ekleyeceksin. Artık İçişleri Bakanlığı da kabul etti. Ben bunları söyleyince Bremen Mızıkacıları gibi saldırıyorlar. Siz işbirliği mi yaptınız, nedir bu saldırı? PKK saldırıyor, IŞİD saldırıyor. FETÖ saldırıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
fareye rakı içirmişler bana kediyi getirin demiş bununkide aynı durum
@ak_esinti1001 bunun rakıya bağışıklığı var. Bonzai falan içmiştir.
@ak_esinti1001 HIRSIZLA,ARSIZA KAZZIK ÇAKMIŞLAR.BU TAKIRTI NEREDEN GELİYOR DEMİŞ.
Çıksana adamın karşısına ama korkaksın sen ancak eline yazılıp verilenlerin olursun.
@ak_esinti1001 dediğinde çok haklısın sahi genel kurmay başkanını terörist diye kim içeri attırdı MÜSLÜMAN DİN KARDEŞLERİ NİÇİN 15 TEMUZDA BİR BİRİNİN GIRTLAGINA BASTI ...... HARBİDEN SİZ ADAM OLAMAZSINIZ SAPLA SAMANI AYIRAMIYORSUNUZ
@berkuygurc hırsız arıyorsan elinde net var 15 sene önceki ssk yı incele bulursun.
Peki, bu durumu gören kedi gelebilmiş mi? Hayır... tekrar edelim, HAYIIIIR.
boş haber yapıyorsunuz mynet düzgün haber yapın adam gibi adamların haberini yapın
VALLA NE DIYEYIM ADAM DOGRU SOYLUYOR
darbeci askerlere rutbe ve mevki verenler herkes biliyor feto ortaklarini
tüm halkımız o kişileri biliyor, hepimiz biliyoruz, adaletin tecellisini ve sandığın istismar edilmemiş gücünü bekliyoruz, aklı ve vicdanı hür hukukçularımız hala var ve biz onlara güveniyoruz.
bu ülkenin yarısı senin ne dediğini anlamıyor.onlara koyun dili konuşacaksın ki anlasınlar.
Sen tıpış tıpış kicdarigluna oy vermeye git tamam mı kuzu
ÜLKENİN YARISINA HAKARET ETTİĞİNİN FARKINDAMISIN...BİZ SENİN NE ZİHNİYETTE OLDUĞUNU ANLADIK...
@blade_558 EVET, ÇÜNKÜ KOYUNLAR YALAN DILINI ANLAMIYOR.
@blade_558 koyun koyun diye diye ömrünüz bitti daha doymadınız
pkk ya düne kadar terörist deildir diyordu buseferde ypg lilere diyor bu adamı da cidden seven varmı
@cebrail_ispir_2018 senin gibi beyinsizler dışında herkes seviyor
@cebrail_ispir_2018 sanırsam Boş konuşan yada yorum yaptı desinler diye yorum yapan bir arkadaşssın..! ypg terör örütü oldğunu söyleyen ve ayrıca yargı kararı ile tescillendiğini söyleyen ve sizle bu adamları kırmızı halılar ıle karşılayıp devletın bütcesinden yardım ettiniz diye sürekli söylediğini seyredip izlemedin. doğru ya sizlerin tek seyir alanınız AHaber ATV Kanal24 bunlar dı sende haklısın.
nerenizle okuyup yorum yapıyosunuz beyinsiz trollar. adamın hangi söylediği yalan yada haksız. olmayan beyninizi biraz çalıştırın da doğruyu yanlışı görün. hergün canınuz kardeşiniz oğlunuz ölüyor. vatan parçalanıyor
@canpazari hoşt çevren temiz güvenilir olmazsa evinde rahat edemezsin diğer ülkeler ne halt için oradalar
9 köyden kovulan adam Kılıctaroglu
resmen savaştayız... peki ya bunlar neyin derdinde adi taşeronlar ALLAH belanızı versin...
valla bu adamı hiç sevmem ama % 99 u dogru
söylediklerinin her cümlesi doğru ama işlerine gelip okumaya tenezzül etmezler ama atv ve sabah alır okurlar uçak üretiyorduk nerede bu uçaklar?
My net tarafsız yayın yap adam Ball gibi doğru söylüyor
kemal kim neyin ne oldugunu biliyor merak etme seninde ne oldugunu biliyoruz avrupaya sikayet ettiginide unutmadik askerleri hepse gonderenler yalan yanlis delil toplayip genaralleri iceri aldiranda fetoydu cunku onlardan kalan yerlere kendileri gecerek zaten darbe yaptilar hukumet nerden bilecekti fetocu oldugunu alnindami yaziyodu ozaman fetode yoktu
kilicdaroglunun yapacak isi gücü yok iktidarin basina gecemedigi gibi nere saldiracagini bilmiyo bos bos konusuyo
Doğru diyorsun ama bu ülkenin yarısı salaklar dolu
gerçek bir muhalefet olsaydın, başkanlıga geçmeden iyi oynadın, habire yüklendin iktidara sonra bir kaset hikayesi ile işi ortak olarak bitirdin, bencede sen hem fetonun hemde pkk yardımını aldın, ondan sonrası yok, demekki hedefin başkan olup iktidara çanak tutup altı oku kırmakmış imiş yazzıklar olsun
ey kılıçtaroğlu sen o süreçte askerle uğraşanların FETO yapılanması olduğunu kendin söyledin FETOsavcıları tarafından Tayib bey o komutanı ziyaret bile etti bunuda biliyorsun Bunları bildiğin halde şimdi şerefsiz namussuz diye bir devlet adamına yakışmayacak şekilde kime hitap ediyorsun senin tek amacın türkiyede iç savaş çıkartmak Afrin oprerasyonuna çok üzülyrsun ama kusura bakma seni millet çok iyi taıyor sen zonguldağa gelince Cumhurbaşkanımızın ölmüş annesine küfür edecek kadar seviyeyi sıfıradüşürdün şimdi türkiye batarsa batsın ama AK parti iktidarı düşsün zihniyetindesin
türkiyenin türk halkının yüzkasısın ey kemal utanma sende ne arar akıl fikir sendene arar teröriste terörist diyemeyen adeta teröristlerin taşaronluğunu yapan sadece bir vagonsun bizim nazarımızda sende çıkar türk ifadeni hangisini seçersen seç pkk pyd fetö daiş tövbe tövbe senin gibi insan insanı zorla göneha sokuyor yeter yeter ülkemin çektiği sende terörden çekiyoruz barı delikanlı olda teröristlerin safına açık açık yanındayım deme
Hepimizin kaderi birinin ruh durumuna bağlı. Kızarsa hapse girebilirsiniz, taraftar olursanız makam şöförü bile olsanız aklınızın almadığı mevkilere gelirsiniz, karşı fikir üretirseniz terörist olursunuz. Akıl almaz hatalar yapıp, akıl almaz şekilde hatalarını kapatmaya çalışan bir yönetimle karşı karşıyayız. Devlet akılla yönetilir. Halkın istediği kısır polemikler değil, devleti yönetenlerin başarılarının huzur getirmesidir. Bir tv programında karşı karşı gelmek de çözüm değildir. Kavga değil huzur istiyoruz.
Dandirik bir eski belediye çalışanı trilyonluk gemiciklere sahip olacak ve yolsuzluk yok denilecek,bizde yedik.Ahirette tüm mazlumlar hakkı yenilmiş olanlar sadece senin değil sana oy verenlerin de yakasına yapışacak.Bu dünya nasıl olsa 60 -70 80 senede geçer.Zamanı sonsuz olan diğer tarafta ise sahtekarlık yalancılık yandaşlık olmayacak trafolara kediler de giremeyecek.
burada bir iş var maalesef Mynet haber editörü yanlı haber yapıyor işine gelmeyen okuyucu yorumlarını yayımlamıyor Kim cumhurbaşkanımıza hakaret ederse onu yayılıyırKim PKK ağzı ile Mehmetçiğimize saldırsa onların yorumlarını yayımlıyor Zamamnında sayın başbuğ TSK içindeki FETO yapılanmasına ve askeri yargıya kadar girmiş bir örgütü neden temizleyemedi o zamanlar iktidar bile TSK ya hiç müdahele edemyordu ta ki e bildiriye kadarPeki sivil yargıdaki FETO yapılanması TSK da kripto odalarına girerken neredeydin sayınbaşbuğ askerin moralini abes şeylerle bozma rica ederiz
@mobidik6765 Bu adam FETOcu degil mi? Bu non-stop yalanlar ile yolun hep Fetoya gider AKTROL..Senin gibi kan emici paratiler bizim vergi ve sakalar ile bir yere varamasin !! Sadakcai reziller sizi !!
Bu adam müsvetesine Palyaço luktan yüzde 25 yetiyor ona ve avanelerine Palyoçoluğa devam..
Tipik chp ağzı. Hakaret, yalan, iftira. salla kemal salla. Ne zaman seviye kazanacak bu chp diye düşünüyorum ama galiba ümit yok. Afrindeki hewal arkadaşları geberdikçe acısı artıyor ve daha çok saldırıyor. Aciz ve ezik chp. Silah zoru olmadan iktidarı pembe balon hayallerinde gören chp.
Eyyyyyyyy kilictaroglu senmi cok zekisin yoksa turk halki bu kadar birbirine kenetlenmis durumda iken milyonlarmi gerikalmis. Seni taniyanlar bile sana guluyor kuklami. Piyonmu. Yoksa s.l.k. mi diye .bu kafayla gidersen tayyip bile senin basimizdan eksik etmesin diye du a ediyordur. Kor siyasetci diye.
onları terörist diye atan fetöcü polis sahte delil ve savcılar bellide şimdi o adamlarla birlikte fetöcü polisler askerler ve belli adamlarla ülkeyi yıkmaya çalışmana ne demeli KK ya terörist savcı özlesin yada değilsin karar ver artık emre uslu danışmanın fetöcü yani bir karar ver istersen milleti mal mı sanıyorsun başbuğa şirin gözükmek için mi yada afrinde teröritlerin hepini yok etmemizmi biz derdini biliyoruz daha çok sesin çıkacak afrini münbiçi teröristlerden temizleyeceğiz hdp ve sen bağır dur
SİYASETİN BOKU ÇIKTI :) BUNDAN SONRA OY KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUM BİR TANE TEMİZ İNSAN KALMAMIŞ KENDİMİ OY KULLANIRSAM VATAN HAİNİ GİBİ GÖRECEĞİM..MİLLETLE MAYMUN GİBİ OYNUYOR. TBMM...
Daha Geçen Hafta Muharrem İnce; kendi vekilleri, demedi mi elinde salladığın belgeler fos çıktı diye; utanmadan yalanlarına devam ediyor...
Senki bu ulkenin basina gelmis en iyi siyasetcisin cunku sen muhalefetligi yerin dibine sokup millete gulunecek bayagi malzeme veriyorsun helal sana
Bu adama fazla sempati duymam ama dedikleri son derecer yerinde !!! Bu iktidar geldi milleti birbirine soktu...her yer yengin yeri oldu....teror her yerde!!! Her hafta AKPliler Medya da, TV de ATAya, bu millete hakarete varan soylemeler yapmakta !! Bu nereye kadar ve neden? Bence AKP hemen istifa etmeli ve yerine IYI parti ile CHP den YILMAZ B. gelmeli ( YILMAZ bey Eskisehiri cennet gibi bir hale getirdi ve bu memleketi de tekrar iyi konuma getirebilir). Bence ondan sonra birlik ve beraberlik olur ve Ekonomi de tekrar iyi konuma gelir !! Bu vatan ve milleti seven destek vermeli !!
@orka8 sende haklısın sizleri demiyeyimde babalarınız veya dedeleriniz çok iyi bilir bu güzelim ülkemde her daim rap rap sesleri vardı hangi parti gelse en az 3-4 ayda alaşağı olurdu bir ozal geldi onuda çok sürmeden öldürdüler rap rap cılar yaptı bunu şimdi ayan beyan ortada fetoculardı bunlar tsk-dahil her şeyin içine girdiler ve istediklerini yaptırdılar kendilerinden olmayanları ergenekondan sümer altı ettiler ama kendileride sümer taran turan oldular şimdi gelelim akp bunları hepsini zar zor temizledi dahada var temizleneçek ama suçlu akp oldu bir fetonun kızı çıktı asıl koyunlar sizlersi
@lions5334 haha ..sen iyimisin ya:)?? Sen galiba sadece yalan dolan yazan iktidar medyasi okuyorsun!!! Bu BOP projesi ve bu AKPyi kuran ABDli ziyonisler bunu istiyor !!! Hedef bu milleti birbirine KIRDIRMAK ...bak Suriyeye....AKPde vatansever vb arama hepside cebini dolduran kan emici parazitler !! Senin gibi ahmaklara da biraz vatan millet sakarya diyorlar sende gaza gelerek onlara destek veriyorsun !!! Ilker bey yerinde konusuyor...AKPliler ne anlar Askerlikten vb? Hepside Araplar hu hu diyerek milleti soyarlar !!!
Eyyy kendini Musa zanneden şahıs hep boş konuştun ve hala boş konuşuyorsun. Şu man adasımıdır nedir ordan sallamayı bırakta doğru dürüst bi bilgilendirme yap kağıt sallamakla anca koyunları inandırırsın
siz milettin verdigi oylara saygı göstermedik çe milete... koyun embesil trol ...gibi benzetmeler yaptık ça kimse size oy verip iktidar yapmaz ..sadece adınız muhalefet olur başka da birşey olmaz demokrasi sadece size oy verenlere mi saygı göstermektir ..çagdaşlıktan medeniyetten bahsedenler millete hakeret edip oy istiyorlar ..milette hakaret etme hakkını size kim veriyor ..bence yazık partinizin adını degişin çünkü rahmetli mustafa kemal atatürk sadece ege bölgesi için parti kurmadı cumhuriyet halk partisi dedi .ama siz ege partisi yaptınız bu ülke ege bölgesin den ibaret degl
siz milettin verdigi oylara saygı göstermedik çe milete... koyun embesil trol ...gibi benzetmeler yaptık ça kimse size oy verip iktidar yapmaz ..sadece adınız muhalefet olur başka da birşey olmaz demokrasi sadece size oy verenlere mi saygı göstermektir ..çagdaşlıktan medeniyetten bahsedenler millete hakeret edip oy istiyorlar ..milette hakaret etme hakkını size kim veriyor ..bence yazık partinizin adını degişin çünkü rahmetli mustafa kemal atatürk sadece ege bölgesi için parti kurmadı cumhuriyet halk partisi dedi .siz en iyisi partinin ismini ( hkep ) halka küfür edenler partisi.yap
onun da hesabı sorulmalı,17 yılın hesabı,,
kemal bey doğru söylüyor..çik hadi karşısına recep bey
cumhur başkanlığına aday olda CHP de bizde kurtulalım senden
TABI SIZE ULAN DIYEN BIRISI LAZIM
Bu zat ne dediğini bilmiyor biri buna hatırlatsın chp nin genel başkanı olduğunu ve konuşmalarını vekillerinin sözlerini
hdp ile iş tutan feto ile iş tutan chp bitmiştir ya acil temizlenmeli özüne dönmeli yada bu partiye artık oy moy vermem
by kemal byyy kemal DEDİMİN 1930 YILINDAKİ PARTİSİNİN BAŞKANI, HALA AYNI KAFADASINIZ SİZ HİÇ DEĞİŞMEYECEKMİSİNİZ TANIDIĞIM BÜTÜN CHP LİLER AYNI TEK TİP SADECE MUHALEFET İÇİN MUHALEFET YAPMAK
KILIÇDAROĞU KENDİNDEN BAHSEDİYOR SÖYLEDĞİ HER İFTİRADA KENDİSİ VAR
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