Kilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te 10 zırhlı araçlık konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
Kentte bulunan tank, obüs ve kirpi denilen zırhlı araçlardan oluşan 10 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Askeri araçların bulunduğu ve üzeri brandayla kaplı çekiciler, yoğun güvenlik önlemleri arasında Suriye tarafına geçti. Askeri araçların, Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü bölgede konuşlanarak görev yapacağı belirtildi.
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