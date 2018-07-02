HABER

Kilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 22:26 | Son Güncelleme

KİLİS'te 10 zırhlı araçlık konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

Kilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te 10 zırhlı araçlık konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
Kentte bulunan tank, obüs ve kirpi denilen zırhlı araçlardan oluşan 10 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Askeri araçların bulunduğu ve üzeri brandayla kaplı çekiciler, yoğun güvenlik önlemleri arasında Suriye tarafına geçti. Askeri araçların, Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü bölgede konuşlanarak görev yapacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçtiKilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçtiKilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçtiKilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçti

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!
Sivas katliamında ölenler Bursa'da anıldıSivas katliamında ölenler Bursa'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.