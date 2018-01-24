Kimse bu kadarını beklemiyordu! Kar bir anda bastırdı

Uludağ'da etkili olan kar fırtınası ve yoğun sis bazı tatilcilere zor anlar yaşatırken, bazı tatilciler ise bunun keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 132 santim olarak ölçüldü. Yollar kısmen kapanırken, park halinde bulunan bazı araçla kar altında kaldı.
Yoğun kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlara zincir takıldı. Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği öğrenildi.
Oteller bölgesinde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında eksi 5 derece olduğu görüldü.
Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var
Afrin operasyonuna katılan savaş pilotundan duygulandıran mesaj
Son dakika ABD'den Afrin'de 'güvenli hat' önerisi
Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı
Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!
'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!
Meğer ölüm makinesinden farkı yokmuş
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum