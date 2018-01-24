Kimse bu kadarını beklemiyordu! Kar bir anda bastırdı

Uludağ'da etkili olan kar fırtınası ve yoğun sis bazı tatilcilere zor anlar yaşatırken, bazı tatilciler ise bunun keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 132 santim olarak ölçüldü. Yollar kısmen kapanırken, park halinde bulunan bazı araçla kar altında kaldı.

Yoğun kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlara zincir takıldı. Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Oteller bölgesinde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında eksi 5 derece olduğu görüldü.