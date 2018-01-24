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Kimse bu kadarını beklemiyordu! Kar bir anda bastırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 16:46 | Son Güncelleme 2 saat önce

Uludağ'da kar yağışı tatilcileri zor durumda bıraktı. Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da yarı yıl tatilinde şiddetli kar fırtınası ve sis meydana geldi. Kar sebebiyle yollar kısmen kapanırken, ekipler 24 saat çalışıp yolları açtı.

Uludağ'da etkili olan kar fırtınası ve yoğun sis bazı tatilcilere zor anlar yaşatırken, bazı tatilciler ise bunun keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 132 santim olarak ölçüldü. Yollar kısmen kapanırken, park halinde bulunan bazı araçla kar altında kaldı.

Yoğun kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlara zincir takıldı. Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Oteller bölgesinde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında eksi 5 derece olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Tatil kar Uludağ Yarı Yıl kar yağışı

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