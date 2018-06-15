KKTC'de Ramazan Bayramı

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri doldurdu.
Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi'ne çocuklarıyla gelen çok sayıda kişi, kalabalık nedeniyle camiye giremeyince bayram namazını avluda kıldı. Caminin çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Cami imamı Salih Hacıoğlu namaz öncesi verdiği hutbede, kardeşlik çağrısında bulundu.
Vatandaşlara cami avlusunda lokma tatlısı ikram edildi. Okunan hutbe ve edilen duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı.
Bu arada çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayram coşkusuna Girne Nurettin Ersin Paşa ve diğer camiler de ortak oldu.
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