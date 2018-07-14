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Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

İzmit'te halk otobüsüne binen Mehmet T., aracın ön yolcu koltuğunda oturan mini etekli, askılı tişörtlü genç kızı görünce bir anda kendini kaybetti. Sürücüye, iddiaya göre, "Sen bu arkandaki genç kızlarla kaza yaparsın? Böyle olmaz" diyerek, otobüsü karakolun önüne çekmesini istedi. Otobüs içerisindeki yolcular ve sürücü duruma anlam veremezken yaşlı adamın tepkisi şiddetlendi. Otobüs sürücüsü yolcularla birlikte Mehmet T.'ye tepki göstererek, otobüsü polis merkezinin önüne götürdü.

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Kazakistan uyruklu kız öğrenci, dün Mehmet Alipaşa Mahallesi'nde halk otobüsüne binerek sürücünün arkasındaki yolcu koltuğuna oturdu. Daha sonra otobüse binen Mehmet T.'yi gören, kızın arkasındaki koltukta oturan yolcular, yerlerinden kalkarak yaşlı adama yer vermek istedi. Mehmet T. ise yolcuları geri çevirerek, otobüsün arkasında bulunan tek kişilik koltuğa oturdu.

Kısa bir süre sonra yerinden kalkan Mehmet T., halk otobüsü sürücü Özgür Sert'in yanına gitti. Mehmet T., sürücüye, "Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin" derken, Sert, "Ne oldu, hayırdır?" diye sordu. Mehmet T. ise "Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz" dedi. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken, yaşlı adam koltuğuna dönüp tepkisine devam etti. Mehmet T., sürücüye bu kez, "Sen daha bir şey görmüyorsan bir hiçsin yani" derken, şoför ise "Ne görüyorsun?" diye sordu. Mehmet T., "Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arabadan da şikayetçiyim" karşılığını verdi.

ARACI KARAKOLUN ÖNÜNE ÇEKTİ

Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü Özgür Sert, aracı polisi merkezine doğru yönlendirdi. Bu sırada bazı yolcular, yaşlı adama yaptığının ayıp olduğunu söyledi. Sert, otobüsü polis merkezinin önünde durdurdu ve polisleri çağırdı. Mehmet T., araca binen polise, "Ben bu durumdan davacıyım. Bu kaptandan da davacıyım. Genç kızların burada böyle oturmaları bu arabanın kaza yapmasına sebep. Bu kadar ucuz değil ya" dedi. Polis ise Mehmet T.'ye, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak, "Buna biz karışamayız" yanıtını verdi. Buna rağmen Mehmet T., "Olmaz böyle bir şey" diye tepkisini sürdürdü.

POLİS UYARDI

Otobüs sürücüsü Özgür Sert şikayetçi olduğunu belirtirken, polis başka şikayetçi ve tanıklık etmek isteyen olup olmadığını sordu. Polis, karakola götürdüğü Mehmet T.'ye Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu belirtirken, tanıklık yapmak isteyenler de içeri gitti. Mehmet T.'nin söyledikleri nedeniyle büyük üzüntü yaşayan genç kız da araçtan inerek karakola gitti. Polis merkezinde taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Olayın ardından yolcuları alan sürücü, seferine devam etti.

'TÜRKİYE ÖZGÜR BİR ÜLKE'

Olayla ilgili konuşan otobüs sürücüsü Özgür Sert, "Ben yolcuları şehir merkezinden aldım. Kazakistan uyruklu bir öğrenci bindi arabaya, daha sonra Mehmet T. isimli vatandaş da bindi. Yaşlı diye herkes yer vermek istedi. O geçti en arkadaki koltuğa oturdu. Oturur oturmaz da bağırmaya başladı. 'Böyle kızları arabaya almayacaksın. Sen böyle kaza yaparsın. Sen benim gördüklerimi görmüyorsun. Arabayı karakola çek. Ben şikayetçi olacağım' diye bağırmaya başladı. Ben, 'Amca biz özgür bir ülkedeyiz' diye karşı çıktım. Benim arabama köpeğiyle binen de var, bebek arabasıyla binen de var. Devlet buna bir kanun getirmiş. Biz de o kanun çerçevesinde işimizi yapıyoruz. Sonuçta Türkiye özgür bir ülke" dedi. (DHA)

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izmit mini etekli kız Dolmuş karakol

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