Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde “deli dana” hastalığına rastlandığı ortaya çıktı. Bu durum Polonya'nın, başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye'den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi’nden Alican Uludağ’ın haberine göre söz konusu etleri, hem özel şirketlerin hem de Et ve Balık Kurumu'nun ihraç ettiği belirtildi. Polonya'daki et analiz şirketlerinin, kesilen hayvanlara BSE testi yapmadığı halde, yapılmış gibi rapor verdiği tespit edildi. İfadesi alınan Tarım Bakanlığı uzmanları, söz konusu etlerde Deli dana hastalığı olup olmadığını bilmediklerini, tahlil sonuçları Lehçe olduğu için anlayamadıklarını savundu. Buna ilişkin Türkiye'de ise herhangi bir soruşturmanın olmadığı belirtildi.

3 BİN BÜYÜKBAŞ KADAR ET İTHAL EDİLDİ

Türkiye'de önde gelen et şirketleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu, 2011-2012 yıllarında Polonya'dan et ithal etti. Toplam ithal edilen et miktarının 3 bin büyükbaş kadar olduğu ifade edildi. Ancak Polonya , yaptığı incelemelerde (Bovine Spongiform Encephalatopathie) BSE olarak bilinen Deli dana hastalığına rastladı. Bunun üzerine soruşturma başlatan Polonya makamları, hastalık şüphesi taşıyan etlerin ihraç edilmesine göz yuman kendi görevlileri ve özel şirketlerini soruşturmaya dahil etti. Et ihraç ettiği ülkelerle temasa geçen Polonya , Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'ye adli yardımlaşma talebinde bulundu.