Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde “deli dana” hastalığına rastlandığı ortaya çıktı. Bu durum Polonya'nın, başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye'den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi’nden Alican Uludağ’ın haberine göre söz konusu etleri, hem özel şirketlerin hem de Et ve Balık Kurumu'nun ihraç ettiği belirtildi. Polonya'daki et analiz şirketlerinin, kesilen hayvanlara BSE testi yapmadığı halde, yapılmış gibi rapor verdiği tespit edildi. İfadesi alınan Tarım Bakanlığı uzmanları, söz konusu etlerde Deli dana hastalığı olup olmadığını bilmediklerini, tahlil sonuçları Lehçe olduğu için anlayamadıklarını savundu. Buna ilişkin Türkiye'de ise herhangi bir soruşturmanın olmadığı belirtildi.
3 BİN BÜYÜKBAŞ KADAR ET İTHAL EDİLDİ
Türkiye'de önde gelen et şirketleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu, 2011-2012 yıllarında Polonya'dan et ithal etti. Toplam ithal edilen et miktarının 3 bin büyükbaş kadar olduğu ifade edildi. Ancak Polonya , yaptığı incelemelerde (Bovine Spongiform Encephalatopathie) BSE olarak bilinen Deli dana hastalığına rastladı. Bunun üzerine soruşturma başlatan Polonya makamları, hastalık şüphesi taşıyan etlerin ihraç edilmesine göz yuman kendi görevlileri ve özel şirketlerini soruşturmaya dahil etti. Et ihraç ettiği ülkelerle temasa geçen Polonya , Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'ye adli yardımlaşma talebinde bulundu.
İLGİNÇ SAVUNMA: NE YAZDIĞINI ANLAMADIK
Bu kapsamda 2011 ve 2012 yıllarında sığırların kesimi için Polonya'ya giderek bu işlem sırasında hazır bulunan Tarım Bakanlığı uzmanlarının ifadesine başvuruldu. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; uzmanlar, savcılığa verdikleri ifadede, Polonya'da büyükbaş hayvanlardan kesim sonrası numune aldıklarını ve yerel firmalarda tahlil yaptırıldığını söyledi. Kesilen büyükbaş hayvanların daha sonra soğuk hava depolarına konulduğunu belirten uzmanlar, “Peki, kesilerek depoya konulan sığırlar size geri verilirken hastalıklı başka hayvan verilmediğine nasıl emin olabiliyorsunuz” sorusuna yanıt veremedi. “Tahlil sonuçlarına baktınız mı” sorusuna ise uzmanlar, “Bize sonradan gönderilen tahlil raporları Polonya dilinde yazıldığı için ne yazdığını anlamadık” dedi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet'in ulaştığı Tarım Bakanlığı yetkilisi, Polonya'daki Deli dana salgınını doğrularken, olayın Türkiye ile ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Yetkili, “Polonya'da o tarihte böyle bir olay yaşanmış. Oranın bir et analiz firması, başka bir et analiz firmasını ‘Bu şirket BSE testi yapılmadan test yapılmış gibi rapor düzenledi' diyerek şikâyet etmiş. Polonya ise kendi iç soruşturmasını başlatmış. Olay tamamen Polonya'nın kendi iç sorunu. Onlar testten geçirmese dahi, biz gelen etleri tekrar testten geçiriyoruz. Bizde olsa zaten bu hastalık ortaya çıkardı” dedi.
GÖZLER İTHAL ETE ÇEVRİLDİ
Polonya'dan ithal edilen etlerde Deli dana hastalığına rastlanması, gözleri bir kez daha ithal etlerin güvenirliliğine çevirdi. Türkiye, son dönemde artan et fiyatlarını düşürmek için çeşitli ülkelerden canlı hayvan veya karkas et ithalatında bulundu. İthal edilen bu etler, Et ve Süt Kurumu'nun anlaştığı iki markette satılıyor. Ancak bu ithalat, Türkiye'deki et fiyatlarını düşürmeye yetmedi. Polonya , Türkiye'nin et ithal ettiği ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor.
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