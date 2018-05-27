HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde deli dana hastalığına rastlandığı iddia edildi. Büyük skandal, Polonya'nın Türkiye'den adli yardımlaşma talebinde bulunması sonrasında ortaya çıktı. Türkiye'deki Tarım Bakanlığı uzmanlarından gelen 'Bize sonradan gönderilen tahlil raporları Polonya dilinde yazıldığı için ne yazdığını anlamadık' açıklaması ise şaşkınlık yarattı.

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde “deli dana” hastalığına rastlandığı ortaya çıktı. Bu durum Polonya'nın, başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye'den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi’nden Alican Uludağ’ın haberine göre söz konusu etleri, hem özel şirketlerin hem de Et ve Balık Kurumu'nun ihraç ettiği belirtildi. Polonya'daki et analiz şirketlerinin, kesilen hayvanlara BSE testi yapmadığı halde, yapılmış gibi rapor verdiği tespit edildi. İfadesi alınan Tarım Bakanlığı uzmanları, söz konusu etlerde Deli dana hastalığı olup olmadığını bilmediklerini, tahlil sonuçları Lehçe olduğu için anlayamadıklarını savundu. Buna ilişkin Türkiye'de ise herhangi bir soruşturmanın olmadığı belirtildi.

3 BİN BÜYÜKBAŞ KADAR ET İTHAL EDİLDİ

Türkiye'de önde gelen et şirketleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu, 2011-2012 yıllarında Polonya'dan et ithal etti. Toplam ithal edilen et miktarının 3 bin büyükbaş kadar olduğu ifade edildi. Ancak Polonya , yaptığı incelemelerde (Bovine Spongiform Encephalatopathie) BSE olarak bilinen Deli dana hastalığına rastladı. Bunun üzerine soruşturma başlatan Polonya makamları, hastalık şüphesi taşıyan etlerin ihraç edilmesine göz yuman kendi görevlileri ve özel şirketlerini soruşturmaya dahil etti. Et ihraç ettiği ülkelerle temasa geçen Polonya , Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'ye adli yardımlaşma talebinde bulundu.

İLGİNÇ SAVUNMA: NE YAZDIĞINI ANLAMADIK

Bu kapsamda 2011 ve 2012 yıllarında sığırların kesimi için Polonya'ya giderek bu işlem sırasında hazır bulunan Tarım Bakanlığı uzmanlarının ifadesine başvuruldu. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; uzmanlar, savcılığa verdikleri ifadede, Polonya'da büyükbaş hayvanlardan kesim sonrası numune aldıklarını ve yerel firmalarda tahlil yaptırıldığını söyledi. Kesilen büyükbaş hayvanların daha sonra soğuk hava depolarına konulduğunu belirten uzmanlar, “Peki, kesilerek depoya konulan sığırlar size geri verilirken hastalıklı başka hayvan verilmediğine nasıl emin olabiliyorsunuz” sorusuna yanıt veremedi. “Tahlil sonuçlarına baktınız mı” sorusuna ise uzmanlar, “Bize sonradan gönderilen tahlil raporları Polonya dilinde yazıldığı için ne yazdığını anlamadık” dedi.

Deli dana nasıl bir hastalıktır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?Deli dana nasıl bir hastalıktır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Konuyla ilgili Cumhuriyet'in ulaştığı Tarım Bakanlığı yetkilisi, Polonya'daki Deli dana salgınını doğrularken, olayın Türkiye ile ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Yetkili, “Polonya'da o tarihte böyle bir olay yaşanmış. Oranın bir et analiz firması, başka bir et analiz firmasını ‘Bu şirket BSE testi yapılmadan test yapılmış gibi rapor düzenledi' diyerek şikâyet etmiş. Polonya ise kendi iç soruşturmasını başlatmış. Olay tamamen Polonya'nın kendi iç sorunu. Onlar testten geçirmese dahi, biz gelen etleri tekrar testten geçiriyoruz. Bizde olsa zaten bu hastalık ortaya çıkardı” dedi.

GÖZLER İTHAL ETE ÇEVRİLDİ

Polonya'dan ithal edilen etlerde Deli dana hastalığına rastlanması, gözleri bir kez daha ithal etlerin güvenirliliğine çevirdi. Türkiye, son dönemde artan et fiyatlarını düşürmek için çeşitli ülkelerden canlı hayvan veya karkas et ithalatında bulundu. İthal edilen bu etler, Et ve Süt Kurumu'nun anlaştığı iki markette satılıyor. Ancak bu ithalat, Türkiye'deki et fiyatlarını düşürmeye yetmedi. Polonya , Türkiye'nin et ithal ettiği ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deli Dana Polonya Türkiye ithal et et ithalatı

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

İlginizi Çekebilir

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Okuyucu Yorumları 94 yorum
yazık çok yazık
Eti satan ulke rahatsiz oluyor sorusturma aciyor bizim hirsizlarimiz rahatsiz olmuyor. Sizler nasil bir hainsiniz. Ulkeyi mahvettiniz sizden ala hain mi olur
@satilmis_kaya DİNDAR BUNLAR, GÜNAHA GİRME ..(!)
yemeğine koymadığın ,kapındaki köpeğine vermediğin eti gönder türkiyeye
Türkiye et ithal ediyor hala inanasım gelmiyor. şaka gibi
Dıj güjler aqp dujmanları
FAKIBABA sırıtıp duracağına çık hesap ver..
@endes63 ALKIŞLAMAZLAR SA, NE DERSEN DE..!
BÖYLE BİR SAÇMALIK REZİLLİK SALAKLIK DÜNYANIN NERESİNDE GÖRÜLMÜŞ YAHU !!!! RAPORLARDA YAZIYORMUŞ AMA BECERİKSİZ BAKANLIKTA YABANCI DİL BİLEN YOK DİYE ANLAYAMAMIŞLAR YUH BE YUH !!!!!!!!!!!!
bahane ye bakalım polonyaca bilmiyorlarmiş.TÜRKİYEsin sen. hicmi akliniza cevirmen gelmedi.yazıklar olsun size bu devlete.yaziklar olsun
şaşırmadım haber doğruysa görevli veterinerlere yedirilmeli bu hastalıklı etlerin tamammı
ak partinin eseri çok sağolsun tayyip başkanım bize hasta hayvan etide yedirdi allahıma hamd olsun
@azeri_turk_1976 ALKIŞLAYANLAR VARDIR...
ülkedeki hayvancılığını geliştirmeyi geçtim , daha düzgün eti ithal etmeyi bile beceremiyorlar .Ucuza gelsin de adı et olsun yeter . Halk bunlara nasıl güveniyor şaşkınlıkla izliyorum . İlla hastalıktan çocuğunuz mu ölmesi lazım bazı şeylerin kafanıza Dank etmesi için ?
bu güzel ülkede tarımı hayvancılığı bitirenler utansın ne diyeyim
yok artık bukadarda olmaz herhalde
ne diyodu bakan karım 29 liraya et alıyor .siz niye 50 liraya alıyorsunuz.29 liralık et böyle olur yada eşek veya at eti
ALLAH CEZANIZI VERECEK..POLONYACA BİLMİYORSAN TABİKİ ÇEVİRİSİNİ YAPTIRCAN VE ONDAN SONRA OK RAPORU VERİCEN..ZAVALLI MEMLEKETİM..KİMLERE KALDIK..
bem bunlarin insanlıgindan şüphe ediyorum sebebe bak polanyaca anlamamisşmiş ulkeyi rezil ettiniz jicmi tercuman yok ulkede demekki adam baska bisey yassa onaylicaksiniz kimbir daha ne haltlatiniz var. siz bbu vatana dusmansiniz iste anlayan yok
Polonya 312.000 km kare, Türkiye 780.000 km 2. Polonya da tarımsal nüfus yaklaşık 3,5 milyon (39 milyon toplam nüfus) bizim tarımsal nüfusumuz 5,2 milyon.. Bizim yarı büyüklüğümüzde olmayan bir ülkeden et ithal etmek nasıl izah edilebilir anlamış değilm.neyi eksik yapıyoruz. Tamam sanayi ülkesi olsak anlayacağım sanayiye ağırlık verdik tarım hayvancılık geriledi... o da yok...nasıl bir durum anlamadımm
Biz tarım ülkeyiz (önceden öyleydik) neden ineği, eti, ithal ediyoruz diye sormuyor! Ülkede kuş gribi diye yüzbinlerce tavuk telef edildi o tavuklar ithal olsaydı pazara sürülürdü
getirin nasıl olsa akkoyunlar yiyor.
Türkiye’deki besicileri bitirdiniz. Tebrikler...
Bu yetkilinin adı yok mu? Seçim öncesi provokasyonlar bunlar maksat ucuz et alan insanların zihnini bulandırarak hükümete karşı tepki oluşturmak. Saldırın her yönden saldırın bu millet bu oyunların tamamını boşa çıkaracaktır.
Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyorlar sonuç ne olacaktı?
Sümme yalan
Aklımızı oynatacağız abi ya vallahi çıldıracağız bu nasıl bir haber eğer doğruysa siyaseten bürokraten kimler sorumluysa hesap vermeli dehşet içindeyiz ya! Ebk dan sürekli alışveriş yaparız biz daha çok tedirgin olduk ya
bende diyordum bu millet neden çıldırma durumunda, kaynak belli oldu
İyi ki Sayın Bakan ın eşinin aldığı yerden 29tl ye kilosu olan eti almamışım, 70tl ye olandan almışım. 29tl ye olan etin ne olduğu çıktı ortaya
ben şaşırmadım bırak helal kesimi domuz eti olsa haberiniz olmaz
Tarim ve Hayvancilikta ilk siralarda olan ulkemizin getirildigi hale bak cok yazik. Yarin birgun bu etlerde domuz etlerine rastlanirsa sasirmasin kimse. Bazi marketlerde paketli olarak kiyma kusbasi halinde satiliyor bunlar hayvanin neresinden oldugu ya da helal kesim mi oldugu belli degil malesef millete ne idugu belli olmayan seyleri yediriyorlar. Gerci domuz etini kasaplik hayvan statusune sokanlar da su anki basimizdaki bakanlik onun icin onlar tarafindan domuz eti yememizin bir mahsuru olmaz.
Allah sizi bildiği gibi yapsin
burası türkiye
MALİYE BAKANI EKONOMİ BATTI : FARKETMEDİK DIŞ MİFAK TARIM BAKANI DELİ DANA ETİ : OKUMAYADIK , YABANCI DİL BİLE BİRİ YOK ULAŞTIRMA BAKANI KÖPRÜ YAPTIK : FABRİKA LARI SATIP KÖPRÜ YAPTIK PARAMIZ YETİŞMEDİ , GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ Bİ ZAHMET ÖDEYİN... MEB EĞİTİM DEĞİŞTİ...: ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLDUĞU SOKAK ORTASINDA TEOG KALDIRILYOR.ORTADA Bİ CENAZE VAR.KALDIRAN YOK 40 GÜN SONRA AÇIKLAM NASIL BİR SINAV OLACAĞI GELİYOR. REİS : KANDIRILDIK, YANILDIK , ALLAHA BİZ İNANIYORUZ GERİYE KALAN VATANDAŞLAR MÜNAFIK ÖRGÜT VATAN HAİNİ ONLARA DÜŞMAN OLALIM DER GİBİ AÇIKLAMALAR YAPIYOR.. HALK ...: TAMAMMM
ne yazdığını anlamadık devletin kurumunu verdiği cevaba bakarmısın bunun ahiret tarafı var bakalım sizi orda kim koruyacak herşey bir kenara ülkenin geldiği duruma bakarmısınız a dan z ye herşey yurtdışından geliyor geldiğimiz noktaya bakarmısınız üreten ülke konumuna gelmezsek eğer halimiz duman lafla herşey iyi olmuyor gerçekler ortada ama anlayana
HANĞİ İŞİ DOĞRU YAPTILARKİ..?
KasırlKve maksatlı haber yapıp et fiyatlarının pahalılığı üzerinden taraf oluyorsunuz. O dönem ve şuanda da ithal edilen tüm karkas ve sığırlar bakanlıkça testlerden geçirilerek tükettiriliyor. Anlatılan hikaye 2011-2012 yıllarında Polonya'da devlete ve diğer ülkelere et satan şirketin deli dana ( BSH )testini sahte rapor ile gösterip yapmadığını iddia etmiş. Polonya hükümeti, Türkiye'nin bu konuda etkilenmediğini , iç meseleleri olduğunu söyledi. Haberin çarpıtmayın.
Fakıbaba bu habere bakıp gülüyordur millete hastalıklı hayvanda yedirdik ya bakın görevimizi ne kadar ıyı yapıyoruz diyordur yazık bu millete yaa
Bunlar birde utanmadan oy istiyor. 80 milyon insanın içinde çeviri yaptıracak bir kişi yok muydu ? Ne demek Polonya dilindeydi anlamadık? Lafa gelince milletin hizmetkarı icraata gelince tıs!
deli dana dolu zaten memleket
güzel ülkem daha düne göre et cennet idi şimdi ise dışardan ihtal ediyor yazık ki ne yazik
savunma gibi savunma...?...!
polonya dilince yazilmis anlamadik ne demek yaaa.. aciklama yapmaman daha mantikli. bu kadar basiretsizlik olurmu.
Diğer Haberler
Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı! Arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı! Arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Michael Rubin Erdoğan'ın yastık altı dolarlarını bozdurun çağrısına 'hayır' dedi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki geldi

Michael Rubin Erdoğan'ın yastık altı dolarlarını bozdurun çağrısına 'hayır' dedi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki geldi

OHAL Komisyonu kararını verdi, KHK ile kapatılan 6 dernek yeniden açılıyor! İşte derneklerin isim listesi

OHAL Komisyonu kararını verdi, KHK ile kapatılan 6 dernek yeniden açılıyor! İşte derneklerin isim listesi

Günlük burç yorumları: 27 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 27 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.