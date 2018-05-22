Kuleden kaleye yolculuk için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun "Çılgın projesi" olarak tanımlanan teleferiğin taşıyıcı direklerinin montaj işlemine başlandı.
Kentin doğusundaki saat kulesi ile batısında yer alan Kastamonu Kalesi arasında yapılan teleferiğin taşıyıcı direklerinin montaj ve dikim işlemleri yapılıyor.
Proje kapsamında bin 33 metre uzunluğunda 6 kişilik kabinler kurulacak. Günlük 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip teleferikte 5 dakika 45 saniye seyahat edilebilecek.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazetecilere yaptığı açıklama, Tarihi Saat Kulesi ile Kastamonu Kalesi'ni gökyüzünde birleştirecek teleferik projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.
Kastamonu'nun ilgi odağı haline gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Babaş, şunları kaydetti:
"İnşallah çalışmalar bu yıl içinde bitecek ve teleferik hattımız faaliyete geçecek. Burada amacımız oluşturacağımız turizm bölgesini çeşitli projelerle desteklemek ve şehrimize olan ilgiyi artırmak. Teleferik projemiz tarihi projelerimizi destekleyecek projelerden bir tanesi. Proje tamamlandığında hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz tarihi Kastamonu'yu gökyüzünden seyretme imkanı bulacak. Turistler ve hemşehrilerimiz tarihi Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi arasında seyrine doyum olmayacağına inandığım bir yolculuk gerçekleştirecekler."
Babaş, projenin Kastamonu'ya olan ilginin daha da artmasını sağlayacağını aktardı.
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