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Kuveyt-İran ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah: - "Kuveyt geçmişte olduğu gibi bugün de İran'la, uluslararası kanunlara saygı, ülkelerin içişlerine karışmama ve güç kullanmama temelinde tabii ilişkilerinin olmasına çalışıyor"

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, İran ile tabii ilişkiler kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Kuveyt 2018 Yatırım Forumu'nun kapanışında konuşan Sabah, "Kuveyt geçmişte olduğu gibi bugün de İran'la, uluslararası kanunlara saygı, ülkelerin içişlerine karışmama ve güç kullanmama temelinde tabii ilişkilerinin olmasına çalışıyor. Her alanda iletişim kurmak için elverişli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Suriye konusuna da değinen Sabah, uluslararası toplumun bu ülkede siyasi çözüme ulaşmak için birlikte çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin yeniden imar edilme vaktinin geldiğini ve bunun herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu belirten Sabah, savaşın başlamasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen siyasi çözümün sağlanamamasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Bahreyn'in başkenti Manama'da Ocak 2016'da düzenlenen zirvede Kuveyt'i, İran'a, "ülkelerin içişlerine karışmama, iyi komşuluk ve ülkelerin egemenliğine saygı" çerçevesinde kurulacak İran-Körfez diyaloğuyla alakalı mesaj göndermekle görevlendirmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid El-Carallah ise bu ay yaptığı bir açıklamada, İran-Körfez diyaloğunun durduğunu duyurmuş ve sürecin yeniden başlamasının İran tarafının girişimine bağlı olduğunu ifade etmişti.

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İRAN kik Kuveyt

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