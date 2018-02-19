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Lapa lapa kar yağışı altında kan bağışı kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

ERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çalışanlarla birlikte Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katıldı.

Lapa lapa kar yağışı altında kan bağışı kuyruğu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çalışanlarla birlikte Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katıldı. Belediyenin kadın ve erkek personeli kampanyanın düzenlendiği nikâh sarayının önünde lapa lapa yağan kara rağmen uzun bir kuyruk oluşturdu.
Termal kaplıcaları ile ünlü Aziziye Belediyesi, Türk Kızılay'ı ile örnek bir çalışmaya imza attı. Belediye hizmet binasının alt katındaki nikâh salonunda düzenlenen, "Bir kan 3 can" kampanyasına belediye personeli yoğun ilgi gösterdi. Lapa lapa yağan kara rağmen uzun bir kuyruk oluşturan belediye personeli vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi. Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına her zaman destek olduklarını ifaden eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bunun toplumsal sorumluluk adına yapılması gereken en önemli çalışmalardan biri olduğunu söyledi. Bağışta bulundukları kanların hastanelerde bekleyen bütün hastalara şifa olmasını dileyen Orhan şunları söyledi:
"Belediye olarak bu tür sosyal faaliyetler çerçevesinde yapmış olduğumuz güzel çalışmalardan birisi. Bu tür kampanyaların desteklenmeli. İnşallah bu da bu farkındalığı oluşturmak adına yapmış olduğumuzu güzel bir çalışma olur. Burası belediyenin nikâh salonu. Özellikle bu programı yapmak için herhangi bir nikâh programı almadık. Önemli olan mutlulukların yaşanmış olduğu bu salonda farklı bir mutluluğun yaşanması. Şu an kan bağışında bulunuyoruz. Ümit ediyoruz ki, bulunmuş olduğumuz bu bağış ihtiyacı olan bir hastamıza iyi bir şekilde fayda sağlar. Bu da bizi tabiki de mutlu ediyor."
Kızılay personeli ise Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve çalışanlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Lapa lapa kar yağışı altında kan bağışı kuyruğuLapa lapa kar yağışı altında kan bağışı kuyruğuLapa lapa kar yağışı altında kan bağışı kuyruğuLapa lapa kar yağışı altında kan bağışı kuyruğu

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