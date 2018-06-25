LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarafından yapılan LGS sonuçları merakla bekleniyor. 2 Haziran'da iki oturumda sözel ve sayısal olarak gerçekleştirilen LGS soru ve cevapları MEB tarafından yayınlanmıştı. LGS soru ve cevapları ile ne kadar doğru çıkardıklarını az çok gören öğrenciler, sınav sonuçları açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Fakat kesin sonucu öğrenmek için MEB'den gelecek olan LGS sonuçları açıklandı duyurusu için beklemeye başladılar. MEB, sınavdan sonra LGS sonuçları açıklanma tarihini ilan etti. Peki LGS sonuçları ne zaman belli olacak? Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS, Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılıyor. MEB sınav sonuç takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran Cuma günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Fakat MEB, dün yaptığı son dakika açıklamada LGS sonuçları açıklanma tarihini 26 Haziran olarak değiştiğini açıkladı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.