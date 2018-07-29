Libya'da Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı istifa etti

TRABLUS (AA) - Libya'da Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı Nuh Abdusseyyid Abdullah görevinden istifa etti.

Özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar'a konuşan Abdullah, görevine devam etmek istemediğini belirterek, komisyon başkanlığı ve üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Abdullah, istifasını hangi makama sunduğu ya da kabul edilip edilmediğiyle ilgili bilgi vermedi.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, 29 Haziran 2017'de gerçekleştirdiği oturumda yeni anayasa taslağını 43 üyenin oyuyla onaylamıştı.

Söz konusu taslak, Libyalıların isteklerini karşılamadığı ve merkeziyetçiliği güçlendirdiği gerekçesiyle bazı aktivistler ve siyasetçiler tarafından eleştiriliyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.