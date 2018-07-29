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Libya'da Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:27 | Son Güncelleme

Libya'da Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı istifa etti

TRABLUS (AA) - Libya'da Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı Nuh Abdusseyyid Abdullah görevinden istifa etti.

Özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar'a konuşan Abdullah, görevine devam etmek istemediğini belirterek, komisyon başkanlığı ve üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Abdullah, istifasını hangi makama sunduğu ya da kabul edilip edilmediğiyle ilgili bilgi vermedi.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, 29 Haziran 2017'de gerçekleştirdiği oturumda yeni anayasa taslağını 43 üyenin oyuyla onaylamıştı.

Söz konusu taslak, Libyalıların isteklerini karşılamadığı ve merkeziyetçiliği güçlendirdiği gerekçesiyle bazı aktivistler ve siyasetçiler tarafından eleştiriliyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış, ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu.

Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

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Libya Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı Nuh Abdusseyyid Abdullah istifa

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