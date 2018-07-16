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Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: - "Başarısız darbe girişimi, şimdiki ve gelecek nesillere ibret olacak, demokrasi mefhumunun ve halkın vatanına olan bağlılığının ifadesi olarak kalacak"

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin, şimdiki ve gelecek nesillere ibret olacağını söyledi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkez binasında düzenlediği 15 Temmuz'u anma etkinliğine, Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Emin el-Kurdi, elçilik çalışanları ve Lübnanlı siyasiler katıldı.

"Başarısız darbe girişimi, şimdiki ve gelecek nesillere ibret olacak, demokrasi mefhumunun ve halkın vatanına olan bağlılığının ifadesi olarak kalacak." diyen Çakıl, Türkiye'nin 2 yıl önce geçirdiği zor dönemde yanında olanlara teşekkür etti.

Çakıl'ın ardından söz alan Kurdi ise 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu.

Etkinliğin sonunda Büyükelçi Çakıl ile Lübnanlı siyasiler ve elçilik çalışanları, 15 Temmuz fotoğraflarının sergilendiği bölümü ziyaret etti.

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