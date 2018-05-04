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Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Oktay Adana, mahkemede "Amerika'dan, Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi. Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum. Bana birkaç beden bol olsa da kullandım" ifadesini kullandı.

Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 3'ü tutuklu 20 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz bir sanık ise duruşmaya katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık Oktay Adana, savunmasında, örgütte "mahrem imam" olarak görev yaptığını itiraf etti.

2008'den beri askeri yapılanmanın astsubay ve uzman kadrolarından sorumlu olduğunu anlatan Adana, "2014 yılına kadar bu görevim devam etti. Daha sonra beni Eskişehir'e 'müdür yardımcısı' diye adlandırılan bir pozisyona aldılar. 'Mahrem imam' diye adlandırılan şey, cemaatin içinde 'birim' olarak adlandırılırdı. 10'a yakın birim vardı. Ben astsubaylardan sorumluydum." diye konuştu.

Adana, mahrem imam görevlendirmelerinin tıpkı personel alımı gibi yapıldığını dile getirerek, "Mahrem imam olabilmek için mülakat yaparlar. Ne kadar kitap okuduğunu, cemaat için neler yaptığını sorarlar. Sonra 'Biz sizi arayacağız.' diyerek gönderirler. Uygun bulurlarsa görevlendirirler. Bu göreve gelenler yılda bir Fethullah Gülen'i ziyarete giderler. Ben 2013 yılında ABD için vize başvurusu yaptım. Ziyarete gidecektim. Bana vize vermediler. Bu yüzden gidemedim." beyanında bulundu.

"GÜLEN ÜZERİNDEKİ ATLETİ HEDİYE OLARAK BANA GÖNDERDİ"

Üst kademede görevde olanlara çeşitli zamanlarda terör örgütü elebaşı Gülen'den hediyeler gönderildiğini belirten Adana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir görev vardı. 40 kitap okunacaktı. Verilen kitap okuma görevini herkesten önce tamamlamışım. Amerika'dan, Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi. Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum. Bana birkaç beden bol olsa da kullandım. Bunun dışında özel basım eşarplar, takke, tesbih gibi hediyeler de geliyordu. Bu, birçok kişinin üzerinden çıkan bir dolarlar da hediyeydi. Aslında bu dolarların hemen bozdurulmasını, ufak da olsa bir şeyler almamızı istemişlerdi. Yılda bir evlere özel bir ekip gelir, tıpkı emniyet gibi köşe bucak aranırdı. Kitaplığımızda bulunacak kitapları belirlerler, tüm dijital eşyalarımız kontrolden geçirilirdi. Ben sayısını hatırlayamıyorum ama ByLock kurulumu yaptım. Onun öncesindeki ve darbe girişimi sonrasındaki programları da kullandım."

Sanık Adana, örgütün evliliklere ve kişisel harcamalara da müdahil olduğu bilgisini vererek, "İzdivaçlar için kriterleri olanlar isteklerini belirtirdi. Tablolar halindeki istekler gözden geçirilir, birbirine uygun olduğu düşünülenler bir araya getirilirdi. Benim böyle bir evliliğe şahit olmuşluğum var." ifadelerini kullandı.

"PROMOSYON PARALAR PEŞİN FAİZDİR, BİZE GÖNDERİN"

Faiz konusundaki uygulamalara da değinen Adana, şunları dile getirdi:

"Bankaların yıllık verdiği promosyon paraların kursaktan geçmesini yanlış bulurlardı. 'Promosyon paralar peşin faizdir, bize gönderin.' denirdi. Ya da faizle kredi almışsak orada kullanmamız istenirdi. Onlara gönderdiğimiz takdirde, paranın İslam ile alakası olmayan kişilere kapı açabilmek adına hediye almak için kullanılacağını söylemişlerdi. Himmetin önemi çok büyüktü. Zaten bir sistem vardı ve bütün herkesin bilgileri burada mevcuttu. Kimlik numaraları, adresleri, fotoğrafları. Bir de kendilerinin belirlediği bir sicil numaramız vardı.

Şahısla irtibat kesilirse nerede yaşadığı, nerede olduğu bulunabilsin diye tüm bilgiler vardı. Bugün 'gaybubet evleri' diye tabir edilen evler, sicili temiz olanların üzerinden gösteriliyor. Çok fazla kişi o evde kalsa da sicili temiz kişinin kaldığı düşünülüyor. Bu süre zarfında kaçmak için sahte kimlikler yapılıyor, kaçış planları hazırlanıyor."

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen FETÖ Eskişehir ByLock

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İŞTE BÖYLE BEYİN YOKSUNU EMBESİLLER ADAMIN ATLETİNDEN MEDET UMANLAR YÜKSEK MEVKİLERE GETİRİLEREK ÜLKENİN İÇİNE ETMELERİ SAĞLANDI BUNADA YARDIMCI OLANLAR FETOYA ÖVGÜLER YAĞDIRANLAR FETONUN PİŞİNDEN GİDENLERDİR
SAPIK İNSANLAR ALLAH İLE ALDATMAZ YERYÜZÜNÜN ŞEYTANLARININ İŞİ..TERÖRİSTLER BİLE ALLAH İLE ALDATIYOR.ALLAH CC BUNLARI KAHRETSİN AMİN
Gt kılının bu kadar bol olduğu cahil insan toplulu başka göremezsiniz bu topluluğa din ile bir kaç göz yaşı ile bir kaç yumuşak söz ile istediğinizi yaptırabilirsiniz..!
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