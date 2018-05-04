Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 3'ü tutuklu 20 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz bir sanık ise duruşmaya katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık Oktay Adana, savunmasında, örgütte "mahrem imam" olarak görev yaptığını itiraf etti.

2008'den beri askeri yapılanmanın astsubay ve uzman kadrolarından sorumlu olduğunu anlatan Adana, "2014 yılına kadar bu görevim devam etti. Daha sonra beni Eskişehir'e 'müdür yardımcısı' diye adlandırılan bir pozisyona aldılar. 'Mahrem imam' diye adlandırılan şey, cemaatin içinde 'birim' olarak adlandırılırdı. 10'a yakın birim vardı. Ben astsubaylardan sorumluydum." diye konuştu.

Adana, mahrem imam görevlendirmelerinin tıpkı personel alımı gibi yapıldığını dile getirerek, "Mahrem imam olabilmek için mülakat yaparlar. Ne kadar kitap okuduğunu, cemaat için neler yaptığını sorarlar. Sonra 'Biz sizi arayacağız.' diyerek gönderirler. Uygun bulurlarsa görevlendirirler. Bu göreve gelenler yılda bir Fethullah Gülen'i ziyarete giderler. Ben 2013 yılında ABD için vize başvurusu yaptım. Ziyarete gidecektim. Bana vize vermediler. Bu yüzden gidemedim." beyanında bulundu.