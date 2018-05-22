HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manisa'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:40 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde, komşusunun yaban domuzu sanarak ateş ettiği ileri sürülen kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarla komşusu tarafından yaban domuzu sanılarak ateş edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Musacalı Mahallesi'ndeki K.S. (76) tarla komşusu Ali Akcan'ı (58) tüfekle yaraladı.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan K.S, jandarmadaki ifadesinde, yaban domuzlarının tarlasına zarar vermemesi için nöbet tuttuğu sırada seslerin gelmesi üzerine domuzların geldiğini sanarak, tüfekle ateş ettiğini öne sürdü.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan K.S. itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Bakan Zeybekci, aday listesinde olmamasını değerlendirdiBakan Zeybekci, aday listesinde olmamasını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadıCumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma tarla tüfek yaban domuzu

En Çok Okunan Haberler

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

Eren Erdem: MİT tutanaklarını bana Bület Tezcan verdi

Eren Erdem: MİT tutanaklarını bana Bület Tezcan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.