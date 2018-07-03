HABER

Manisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

 MANİSA'da bir grup kadın, çocukları ile birlikte Türkiye'de son günlerde artan çocuk istismarı, kaçırma ve tecavüz olaylarına protesto etti.

Manisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepki

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da bir grup kadın, çocukları ile birlikte Türkiye'de son günlerde artan çocuk istismarı, kaçırma ve tecavüz olaylarına protesto etti.
Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuklarıyla birlikte toplanan 20 kadın, 'Hadım değil idam istiyoruz', 'Çocuklar susar ama ben susmam', 'Minik bedenime, minik yüreğime dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Eylemde çocuklar ise 'Bir çocuğun çıkardığı ses olmak zorundayız' yazılı dövizlerle büyüklere önemli mesajlar verdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan ev hanımı Suna Yalvaç, toplumun sesi olmak için toplandıklarını belirtip, "Öldürülen, işkence gören Leyla, Eylül, Irmak ve daha nice ismini saymaktan üzüntü duyduğumuz çocuk var. Son 3 yıl içinde 13 bin çocuk istismar mağduru oldu. Evlatlarımıza bunu yapan gerek hapishanelerde, gerekse kaçak durumda bizlerin arasında dolaşan insan görünümlü bu yaratıkların idamını istiyoruz. Bunun için devlet kademelerinin en üst ve en alt tabakalarından gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.
Açıklamanın ardından kalabalık, 'Ben Eylül'ün, Irmak'ın ve daha nice masumun annesiyim', 'Artık ateş sadece düştüğü yeri yakmasın', 'Susma Manisa susma Türkiye' sloganları attıktan sonra eylemlerini olaysız bir şekilde sonlandırdı.

FOTOĞRAFLI

Manisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepkiManisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepkiManisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepkiManisalı annelerden çocuk istismar ve cinayetlerine tepki

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş bulduFETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu
Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.