Mankenlik ajansım var dedi kadınlara dehşeti yaşattı! 401 numaralı otel odası davasında karar....

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat getirildi. Duruşmada, savcı Kadir Nazmi Yelkenci önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti.

Sanıklardan Dilek Demir'in avukatı Ahmet Avşar, maktulün sanıkları önce maddi, sonra cinsel ve duygusal anlamda dolandırdığını belirterek müvekkilinin 50 bin TL dolandırıldığını anlattı. Avukat Avşar, "Müvekkilim hakkında öncelikle ceza verilmesine yer olmadığı şekilde karar verilmesini talep ederim. Aksi takdirde haksız tahrik ve lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Ayrıca müvekkilimin Van'da yaşayan 13 yaşındaki kızı Berfin, Nisan ayında balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu husus, müvekkilime psikologlar eşliğinde 15 gün önce söylenmiştir. Çocuğunu kaybetmiş olması, tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgâh sahibi olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ederim" dedi.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ALMAK DIŞINDA KASTI YOKTU"



Sanık Gülşah Şat'ın avukatı Mustafa Özalp, müvekkilinin maktuldeki çıplak fotoğraflarını almak dışında olayda herhangi bir kastı bulunmadığını, diğer sanıkla da fikir ve eylem birliği içinde olmadığını söyleyerek beraatini istedi.