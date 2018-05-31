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"Martı Timleri" görev başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

Bisikletli timler Kadıköy sahillerinde asayiş ve güvenliği sağlıyor

İSTANBUL (AA) - "Martı Timleri" olarak adlandırılan bisikletli polisler, Kadıköy sahillerinde görev yapmaya başladı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı "Martı Timleri", özellikle araç trafiğine kapalı Moda, Caddebostan ve Bostancı sahil ve parklarında bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapıyor.

Polis yazılı beyaz bisikletleri, açık mavi üniforma ve bisiklet kaskı ile dikkati çeken Martı Timleri, Mobil Park Polisleri ile koordineli olarak çalışıyor.

Özellikle yaz aylarında akşam saatlerinde yoğun olan Kadıköy sahillerinde meydana gelen asayiş olaylarına Mobil Park Polisleri ile koordineli olarak müdahale eden Martı Timleri, bisikletleri ile devriye görevi yerine getirerek meydana gelebilecek olaylara da engel oluyor.

Sahilde görev yapan bisikletli polislere yoğun ilgili gösteren vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı polisin bu bölgelerde görev yapmasının güven verici olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Martı timleri SAHIL POLISI sahil

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