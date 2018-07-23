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Masaj salonlarına polis baskını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri masaj salonlarına baskın düzenledi. Kadınları, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorlayan 13 kişi tutuklandı, 9 kişi ise serbest kaldı.

Masaj salonlarına polis baskını!

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı masaj salonlarına fuhşa aracılık ve yer temini iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Temmuz’da düzenlenen operasyonda 11'i kadın 22 şüpheli gözaltına alınmış, salonlarda çalıştırılan 59 kadının ifadesine başvurulmuştu. AA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye fuhuş

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