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Mehmetçik Vakfına bin lira bağış şartıyla uzlaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polise mukavemette bulunan kişi, uzlaşma sonucu Mehmetçik Vakfına bin lira bağış yapıp, polisten özür diledi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde polise mukavemette bulunan bir kişi Mehmetçik Vakfına bin lira bağışlayıp, polisten özür diledi.

Alınan bilgiye göre, 4 Mart'ta Yenituran Mahallesi Köprübaşı mevkisinde görev yapan polis memurlarına mukavemette bulunan ve hakaret eden V. M. hakkında yasal işlem yapıldı.

Hakkında soruşturma açılan V. M'nin dosyası, uzlaştırma kapsamına girdiği için Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı aracılığıyla 22 Haziran'da, polisler Mehmet D. ve Dursun K. ile sanık V. M'nin uzlaşması için görüşmeler yapıldı.

Uzlaşma sonucu, polislerin isteği üzerine sanık V.M, Mehmetçik Vakfına bin lira bağışta bulunup, polis memurlarına hitaben "Sizinle yaşamış olduğum tatsız hadiseden dolayı sizden ve mensubu olduğunuz Emniyet Teşkilatından özür diliyorum." mesajını okudu.

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