Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 18 Mart 2018’deki Rusya Başkanlık Seçimleri öncesi Ruble’nin yüzde 40 değer kaybettiğini açıklamıştı. Gökçek tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan bu paylaşım 2 binden fazla beğeni alırken binden fazla da paylaşıldı.
GERÇEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ancak Ruble'nin Dolar karşısında yüzde 40 değer kaybettiği iddiasının doğru olmadığı anlaşıldı. Teyitorg'tan Gülin Çavuş'un haberine göre 18 Mart 2018 tarihindeki seçimlerden önceki hareketlerine bakıldığında Rus Rublesi'nin dolar karşısında yüzde 40'lık bir kayıp yaşadığı iddiasının doğru olmadığı görülüyor.
3 Ocak 2018 ve 4 Nisan 2018 arasındaki kur verilerine bakıldığında da yüzde 40'lık bir kayıptan bahsetmek mümkün değil. Bu tarihler arasında dolar, Rus Rublesi karşısında yüzde 0.35 değer kazandı.
Seçim öncesinde Rus Rublesi'nin en çok değer kaybettiği zamanın Şubat 2018 olduğu görülebiliyor.
PUTİN OYLARIN YÜZDE 76’SINI ALMIŞTI
Rusya Başkanlık Seçimleri 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleşti. Vladimir Putin yüzde 76 oy oranıyla seçimleri kazandı. Putin, 2012 yılında gerçekleşen Başkanlık Seçimi'nde ise yüzde 64 oranında oy almıştı.
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