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Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendilerini Meral Akşener'in evine zincirledi. İstanbul dışındaki teşkilatlarda görevli partililerin de İstanbul’a, Akşener’in evinin önünde toplanmak üzere yola çıktıkları öğrenildi. Eyleme ilişkin açıklama yağan Mustafa Vural, "Kendisi bizzat gelip bu kilidi açacak” dedi.

Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti’de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için İYİ Parti İstanbul ilçe örgütlerinin, Akşener’in evinin önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

İSTANBUL DIŞINDAN DA GELECEKLER VAR

Partililer, Akşener’in tekrar aday olması için çağrıda bulundu. İstanbul dışındaki teşkilatlarda görevli partililerin de İstanbul’a, Akşener’in evinin önünde toplanmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

İLÇE BAŞKANLARI KENDİLERİNİ ZİNCİRLEDİLER

İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendilerini Meral Akşener’in evine zincirledi.

“KİLİTLERİ KENDİSİ AÇACAK”

Eylemlerine ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural “İYİ Parti sadece bir siyasi parti değildir. İYİ Parti Meral Akşener’in liderliğinde biraraya gelinen bir iyilik hareketir. Bu iyilik hareketinin de yegane lideri Meral Akşener’dir. Kendimizi buraya kilitledik. Kendisi bizzat gelip bu kilidi açacak” dedi. (Sözcü)

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İYİ parti Bülent Ural Mustafa Vural Namık Şeker Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
siz aptalsanız meral hanım ne yapsın. hiçbir değeri olmayan bir partiye oy verdiniz.
tiplere bak at hırsızı bunlar günlük kaç şişe şarab karşılığında oturttular.
Allah IYIlere yardim etsin kötülerin şerrinden korusun Türklüğü bu topraklarda ebedi eylesin IYIler bir gun mutlaka kazanacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene!...
BUMU ÜLKEYİ YÖNETECEKTİ, ALLAH KORUSUN BAŞKAN OLSA BİR AYA KALMAZ BAŞKANLIĞIDA BIRAKIR KAÇAR DI RABBİM KORUMUŞ BİZİ.
Akşener cumhurbaşkanı olacam dedi ce REİSi yıkacam dedi .Ne oldu Ecevit mesut yılmaz tansu çiller hpsiyok olup gittiler.tansu hanım geç de olsa anladı. Akşener ve bay kemal ve yeni gözde ince de yok olup gidecekler.Bay kemal yüzsüz olduğu için hala koltukta ama yok olacak
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