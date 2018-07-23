Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti’de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için İYİ Parti İstanbul ilçe örgütlerinin, Akşener’in evinin önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Partililer, Akşener’in tekrar aday olması için çağrıda bulundu. İstanbul dışındaki teşkilatlarda görevli partililerin de İstanbul’a, Akşener’in evinin önünde toplanmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.
İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendilerini Meral Akşener’in evine zincirledi.
Eylemlerine ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural “İYİ Parti sadece bir siyasi parti değildir. İYİ Parti Meral Akşener’in liderliğinde biraraya gelinen bir iyilik hareketir. Bu iyilik hareketinin de yegane lideri Meral Akşener’dir. Kendimizi buraya kilitledik. Kendisi bizzat gelip bu kilidi açacak” dedi. (Sözcü)
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