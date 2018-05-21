Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da etkisini gösterecek. Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.
Cuma gününden itibaren tüm yurtta yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm yurtta yağış bekleniyor.
Meteorolog Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman:
Mayıs ve Haziran, Türkiye'de özellikle iç kesimlerdeki gök gürültülü fırtınaların en sık görüldüğü aylardır. Yaptığımız çalışmalarda iri taneli dolu ve mezosiklonik hortumların yanı sıra, yıldırım ölümleri ve yaralanmalarının da en fazla bu iki ayda görüldüğü belirlenmiştir. Yine yaptığımız araştırmalarda bunların hangi atmosferik çevre koşullarında gerçekleşebildiğini belirleyip, tahmini için araçlar geliştiriyoruz. Bunlar yerel hadiseler olup, genelde 3-5 km genişliğinde alanları etkilerler, bu yüzden uygun koşulların bir arada görüldüğü her yerde görülmeyebilirler. Bugünkü atmosferik çevre koşullarının değerlendirmesine göre İç Ege'de süper hücreli fırtınalar oluşabilir, yerelde ceviz büyüklüğünde dolu hadiseleri görülebilir. İlgililerin bu gün içinde yayınlanabilecek MGM uyarılarını yakından takip etmesi gerekmektedir.
SÜPER HÜCRE NEDİR?
Süper Hücre'nin en önemli özelliği 'mezosiklon' özelliği. Genişliği 3 ila 8 kilometre civarında olan siklondur. Bunu bir bulut oluşumunda dönen bir bulut gibi gözlemleyebilirsiniz. Kenarları, çeperleri çok belirlidir. Geçen haftaki selde böyle bir durum yoktu. Dün süper hücre karakterini işaret eden çok sayıda emare gördük. Yüzde 99 'süper hücre'ydi.
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