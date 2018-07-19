Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

İstanbul'da bugün 15.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yerel sağanakların cuma ve cumartesi günleri de oluşabileceği belirtilirken, pazar ve pazartesi günleri ise yağış beklenmiyor. Yeni haftada İstanbul'da hava sıcaklıklarının artacağı ve 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI
İstanbul'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar başlarına poşet geçirerek ıslanmamaya çalışırken bazıları ise sığındıkları işyerleni önlerinde yağmurun sona ermesini bekledi.
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