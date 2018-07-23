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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı verildi. Yapılan açıklamada, 'İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışa dikkat' uyarısında bulunuldu. Yağışın saat 14:00 ile 15:30 arasında beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1.5 saat süresince (14:00-15:30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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SICAKLIK BUNALTTI

Öte yandan, İstanbul'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti. İstanbul'da hava sıcaklığı 13.00 sıralarında 33 dereceyi gördü.

Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Bebek Sahili’ne gelenler, İstanbul Boğazı Boğazı'na atlayarak serinlemeye çalıştılar. Sarayburnu'nda benzer görüntüler oluştu. Taksim Gezi Parkı’nda vatandaşlar gölgelik alanlarda ve banklarda yatarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı’nda bir turist ise sıcaktan korunmak için şemsiye ile gezmesi dikkat çekti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen güvercinler, kargalar süs havuzunda susuzluklarını giderip, serinlemeye çalıştılar.


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu İstanbul hava durumu

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