Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkat!

Meteoroloji "acil" kodu ile Bolu için "Bugün 16:30-19:30 saatleri arasında Bolu'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.



