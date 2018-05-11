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Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji, İstanbul'da saat 19:00'da başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek olan sağanak yağış için uyarıda bulundu. Taksim Meydanı üzerinden geçen yağmur bulutları ilginç kareler oluşturdu.

Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

Taksim Meydanı'nın üstünden geçen gri ve siyah bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu. Meteoroloji'de yer alan veriler İstanbul üzerindeki yağmur bulutlarını gösteriyor. İstanbul'da saat 19:00 itibariyle gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış gece yarısına kadar devam edecek.

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YAĞIŞLI HAVALAR NE KADAR SÜRECEK?

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SAKARYA VE KOCAELİ'DE SAĞANAK

Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre, gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması talep edildi.

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