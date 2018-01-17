MGK'da sıcak gündem 'Afrin operasyonu' İşte detaylar!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG kontrolündeki Menbiç ve Afrin’e yönelik operasyonu başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamladı ve siyasi direktif bekliyor. Dışişleri Bakanlığı 30 bin personelden oluşması öngörülen Suriye Sınır Güvenliği Gücü (Kuzey Ordusu) girişiminin önlenmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürürken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye’nin rahatsızlığını Brüksel’de düzenlenen NATO toplantısında ABD başta olmak üzere ittifak ülkelerinin askeri yetkililerine iletti.

‘VAZGEÇİLMEZSE HAREKÂT KAÇINILMAZ’

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Ankara görüşmelerde, “Terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve DEAŞ’tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetleri, bir başka terör örgütüyle işbirliği yapılarak yürütülemez. Türkiye’ye yönelen her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlıyız” mesajını vurguladı. Kuzey Ordusu girişiminden vazgeçilmemesi halinde, TSK’nın PYD/YPG unsurlarına yönelik harekât başlatmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.