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MHP bir belediye başkanının istifasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 17:54 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezi Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 belediye meclis üyesinin istifasını istedi.

MHP bir belediye başkanının istifasını istedi

Kars Belediye Başkan Murtaza Karçanta'nın partiden istifasını istedi. Karaçanta ile 6 Belediye Meclis üyesinin de istifası istendi.

Gerekçe; partinin saygınlığına karşı tutum ve davranış. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

İHA'nın haberine göre; Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi.

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