MHP bir belediye başkanının istifasını istedi

Kars Belediye Başkan Murtaza Karçanta'nın partiden istifasını istedi. Karaçanta ile 6 Belediye Meclis üyesinin de istifası istendi.

Gerekçe; partinin saygınlığına karşı tutum ve davranış. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

İHA'nın haberine göre; Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi.